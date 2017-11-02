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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Юрий Жирков: "Русенборгу" нужна только победа, будет очень интересная игра
Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Русенборгом".
— В какой футбол вам предложит сыграть завтра соперник, учитывая его положение в группе?
— Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвёртой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра.
— Как команда прожила эти три-четыре дня? Обсудили ли вы сложившуюся ситуацию?
— Все как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.
— В "Русенборге" много норвежцев выходит на поле. Насколько я знаю у вас играет не так много россиян. Почему так?
— Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам — почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие.
ФК "Зенит"
— В какой футбол вам предложит сыграть завтра соперник, учитывая его положение в группе?
— Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвёртой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра.
— Как команда прожила эти три-четыре дня? Обсудили ли вы сложившуюся ситуацию?
— Все как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.
— В "Русенборге" много норвежцев выходит на поле. Насколько я знаю у вас играет не так много россиян. Почему так?
— Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам — почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие.
ФК "Зенит"
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