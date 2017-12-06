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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Богумил Паник: для нас вызов - выстоять в противостоянии с "Локомотивом"
Главный тренер "Фастава" Богумил Паник поделился ожиданиями от домашнего матча с "Локомотивом" (7 декабря) в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
"В первую очередь мы боремся за спортивную честь, играем за город и клуб, это наша работа. Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как "Локомотив", — лидером РФПЛ. Для нас вызов — выстоять в противостоянии с ними.
Мы помним холодный душ, с которого начался для нас матч в Москве, и постараемся сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Мы изучили соперника.
Будем ли применять персональную опеку или перекрывать зоны? Персональная опека — это элемент современного футбола, а не его главная составляющая. Главная задача — наладить командные взаимодействия в защите. Это основная задача каждого тренера.
У всех соперников, с которыми мы встречались, есть свои акценты. Выделить кого-то в составе "Локомотива" не могу. Лучшие игры мы провели против "Шерифа", они выиграли у "Локомотива". И как сравнивать этих соперников?", - цитирует Паника "Чемпионат.сом".
"В первую очередь мы боремся за спортивную честь, играем за город и клуб, это наша работа. Мы не каждый день встречаемся с такой командой, как "Локомотив", — лидером РФПЛ. Для нас вызов — выстоять в противостоянии с ними.
Мы помним холодный душ, с которого начался для нас матч в Москве, и постараемся сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Мы изучили соперника.
Будем ли применять персональную опеку или перекрывать зоны? Персональная опека — это элемент современного футбола, а не его главная составляющая. Главная задача — наладить командные взаимодействия в защите. Это основная задача каждого тренера.
У всех соперников, с которыми мы встречались, есть свои акценты. Выделить кого-то в составе "Локомотива" не могу. Лучшие игры мы провели против "Шерифа", они выиграли у "Локомотива". И как сравнивать этих соперников?", - цитирует Паника "Чемпионат.сом".
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