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Александр Бубнов: Кутепов не виноват в двух первых голах от "Атлетика"

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил несогласие с критикой в адрес защитника "Спартака" Ильи Кутепова по матчу с "Атлетиком" (0:3) в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

"В первом голе все на Кутепова собак вешают. Но он там не был виноват – команда пыталась сделать искусственное вне игры. Во втором голе команда провалилась в центре полузащиты и ему пришлось фолить. Я думал, что в центре обороны будет играть Боккетти с Таски", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Кутепов Спартак Атлетик
Вчера, 23:25
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