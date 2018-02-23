Юрий Семин: Симеоне вызывает у меня очень большое восхищение, он по-своему видит футбол

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой его команде предстоит сыграть с мадридским "Атлетико".– Он вызывает у меня очень большое восхищение. Если Гвардиола нашел в футболе совершенно другое направление, то Диего Симеоне пошел в противовес, он по-своему видит футбол. Это выдающийся тренер и футболист. Как он играл, так играет и его команда сегодня. Я им восхищаюсь за то, что он за такой срок привел "Атлетико" к большим результатам.