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Эмиль Форсберг: матч с "Зенитом" будет жёстким
Нападающий "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от первого, домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".
"Завтра предстоит сыграть с непростой командой. У "Зенита" сильная атакующая линия, футболисты представляют свои сборные, а также нельзя не сказать про Бранислава Ивановича. Мы не думаем о том, что "Зенит" не в лучшей форме из-за недостатка игровой практики. Мы сосредоточены на своей игре.
Есть ли опыт игры с российскими командами? Нет, с русскими я не играл. Думаю, матч будет жёстким, но мы должны показать лучшую игру, чтобы победить", - цитирует Форсберга "Чемпионат.сом".
"Завтра предстоит сыграть с непростой командой. У "Зенита" сильная атакующая линия, футболисты представляют свои сборные, а также нельзя не сказать про Бранислава Ивановича. Мы не думаем о том, что "Зенит" не в лучшей форме из-за недостатка игровой практики. Мы сосредоточены на своей игре.
Есть ли опыт игры с российскими командами? Нет, с русскими я не играл. Думаю, матч будет жёстким, но мы должны показать лучшую игру, чтобы победить", - цитирует Форсберга "Чемпионат.сом".
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