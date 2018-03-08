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Эмиль Форсберг: матч с "Зенитом" будет жёстким

Нападающий "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от первого, домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".

"Завтра предстоит сыграть с непростой командой. У "Зенита" сильная атакующая линия, футболисты представляют свои сборные, а также нельзя не сказать про Бранислава Ивановича. Мы не думаем о том, что "Зенит" не в лучшей форме из-за недостатка игровой практики. Мы сосредоточены на своей игре.

Есть ли опыт игры с российскими командами? Нет, с русскими я не играл. Думаю, матч будет жёстким, но мы должны показать лучшую игру, чтобы победить", - цитирует Форсберга "Чемпионат.сом".
Теги: РБ Лейпциг Зенит
Сегодня, 01:02
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 02:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
матч с "Зенитом" будет жёстким...
А я надеялся при свечах.
Удачи питерцам, сделайте их не при свечах, а как он просил - жёсткко!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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