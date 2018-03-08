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Тренер "Лиона": мы приехали в Москву за победой

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезьо рассказал, что его команду устроит только победа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА.

- Что вы можете сказать о ЦСКА? Какой результат вас устроит?

- Мы приехали в Москву за победой. А в ЦСКА прекрасный коллектив, это сильная команда. У них хорошие нападающие, быстрые игроки на флангах. Но у нас есть все возможности, чтобы добиться того результат, на который мы надеемся.

- У вас матчи идут с интервалом в три-четыре дня. У игроков накапливается усталость друг от друга?

- Я не замечал, чтобы игроки устали именно ментально. Мы создаем для них все необходимые условия. Моей команде необходимо сыграть завтра на максимуме своих возможностей, чтобы победить ЦСКА.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лион ЦСКА
Сегодня, 02:03
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