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Роберто Манчини: "Зенит" не заслужил того гола, который забил

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команда играла хорошо только первые 25 минут.

- Что скажете об игре?

- Мы хорошо играли только первые 25 минут. И мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть потом. Считаю, мы не заслуживали того единственного гола, который забили. Хорошо, что это произошло - нам будет немного легче во втором матче, который, конечно, будет совершенно не похож на первый. Ситуация будет уже не такая сложная.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Зенит РБ Лейпциг
Сегодня, 01:36
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:48) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
неужели впервые адекватный анализ от Манчини,может пьяный уже?))Но когда молодец,то молодец
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бышовец когда успел укусить Плаксини? чудеса, теперь попрет Питеру в РФПЛ, в ЛЕ все уже решено для помойных
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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