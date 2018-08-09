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Юрий Лодыгин сыграет против минского "Динамо" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

"Зенит": Лодыгин – Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин – Эрнани, Краневиттер, Кузяев – Ригони, Дриусси, Шатов.

Запасные: Лунев, Смольников, Чернов, Нобоа, Оздоев, Ерохин, Заболотный.
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 19:07
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№20 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:36) #
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online

хороший вратарь для Зенита
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№19 Написал: casabl (Сегодня, 21:35) #
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online

Уже дуют в 4 плюхи..........


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Лодыгин лучший после первого
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№17 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:03) #
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online

Зенит эпичнее вчерашнего Спартака ))))
Посмотрим, есть ли яйца или все евнухи..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№16 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 20:20) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Реал»
Уже косяк у Лодыгина есть.1:0!?
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • +1
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Цитата: utekay
рискует Богданыч...недооценка походу

Может, инсульт заразен (у Лукашенки башню снесло напрочь, Брежнев отдыхает).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ребята на Ютубе будет прямая.На официальном канале Зенита.Всем приятного просмотра.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (3)
online

вратарь и нападение самые слабые позиции у бомжей, будет трудно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:28) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а что с Дзю?...есть инфа?

Отдыхает
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пора бы Ерохину уже сыграть, неплохо на ЧМ подыгрывал.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Crowley172
В чем риск? Не выставил лунева?

Да. Я греку не доверяю confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:25) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sharik.SM
А где Дзюба?

Чемпионы... Ой! Заслуженные Мастера Спорта отдыхают.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
Манчини в прошлом году то же состав постоянно тасовал не к чему хорошему это не привело....

Не в перетасовках дело.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: МАРТ
а что с Дзю?...есть инфа?

Отдых.Как у Мака и Паредеса.Состав нормальный.Пусть доказывают.Мотивация у всех должна быть.Разве что по Ригони вопросы.И при всем моем уважении Динамо Минск это даже не середняк Европы,даже собственно не чемпион своей не самой право слово лиги.Должны проходить.

ОК..спасибо..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а что с Дзю?...есть инфа?

Отдых.Как у Мака и Паредеса.Состав нормальный.Пусть доказывают.Мотивация у всех должна быть.Разве что по Ригони вопросы.И при всем моем уважении Динамо Минск это даже не середняк Европы,даже собственно не чемпион своей не самой право слово лиги.Должны проходить.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)

А где Дзюба?
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манчини в прошлом году то же состав постоянно тасовал не к чему хорошему это не привело....
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а что с Дзю?...есть инфа?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Crowley172 (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (4)
online

utekay,
В чем риск? Не выставил лунева? Нормальный состав
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
рискует Богданыч...недооценка походу confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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