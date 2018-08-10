Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Мусора - дебилы, а ваш клуб - г*вно!". Кричалка фанатов "Зенита" в Минске (видео)

Фанаты "Зенита", прибывшие в Минск на матч квалификационного раунда Лиги Европы с местным "Динамо", прошли по городу с кричалкой "Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно!".

Матч, напомним, закончился сокрушительным поражением гостей - 0:4.

Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 15:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
23
(4)
№23 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Дебилы,пля..

Почему ?
Первая часть правильная только надо было добавить главного дебила страны , а не клуб)))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№22 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (4)

Дебилы,пля...
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№21 Написал: Phil Москва (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну, кто на самом деле говно, все увидели . .
p.s. в очередной раз убеждаюсь, что болельщики синита - самые мразотные . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№20 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: coban
Цитата: truten74
В России все клубы гавно,в Европе ничего не могут.

Ну это нормально. В наших чемпах минчане играли бы в ПФЛ. Впрочем как и ПАОК..

И чем ты тогда отличаешься от тех дебилов,что кричат на видео?неужели минчане и греки хуже Крыс,Анжи и прочей х-ни из нашего чемпионата?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 16:40) #
  • +3
  •  (5)

а вы против FAN ID,как то нужно прекращать такие вещи,иначе будет еще хуже с каждым годом.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:37) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
дебилы это эти товарищи. только позорят клуб


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№17 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
Я и написал обезличенно, каждый год подобная уйня с кем то приключится
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: Valar (Сегодня, 16:17) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Гостей из культурной столицы выпустили из клеток похоже. Видимо сегодня уже вернулись в свои загончики.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
В чем проблема этих дегенератов?

эта проблема всех дегенератов, - и зениовских, и спартаковских... и прочих...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Болельщики футбольного клуба ведут себя так, что клуб наказывают матчем без тех же преданных болельщиков
В чем проблема этих дегенератов?

Да им всё ж пox..Привычка..Вторая натура..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№13 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики футбольного клуба ведут себя так, что клуб наказывают матчем без тех же преданных болельщиков
В чем проблема этих дегенератов?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: truten74
В России все клубы гавно,в Европе ничего не могут.

Ну это нормально. В наших чемпах минчане играли бы в ПФЛ. Впрочем как и ПАОК..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:06) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Заряд в стиле питерских витьков
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Стыдно за таких фанатов.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
4-0 это плата Голубой устрицы за высокомерие. Минску вместо установки на игру показали это видео и динамовцы показали не на словах, а на деле кто является гoвном

Вот ты удивительный, ты и там и здесь..везде успеваешь.
Расскажи ещё что нибудь?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: truten74 (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: maradona72
Хороший заряд..... был .... до матча

У болел хороший а у этих недоносков концентрации не хватило Мевля сказал.Такую ересть сказал.Что Мевля,Нету,Анюков старик и диградирующий Смольников кроме Мамманы всех из команды защитников гнать нужно.

Цитата: coban
Цитата: Shekel
Ну и чей клуб гoвно?

Наш?
Ваш?

В России все клубы гавно,в Европе ничего не могут.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: realist12 (Сегодня, 15:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
М-да.....
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№6 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:57) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Не надо осуждать!Это фанатское движение и стадная психология мало кого украшала!Пора уже привыкнуть к подобным явлениям. Можно конечно призывать к проявлению терпимости или можно как в Северной Корее под палками бороться с нигилизмом людей и групп!


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:57) #
  • +7
  •  (19)
online

4-0 это плата Голубой устрицы за высокомерие. Минску вместо установки на игру показали это видео и динамовцы показали не на словах, а на деле кто является гoвном
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Ну и чей клуб гoвно?

Наш?
Ваш?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:53) #
  • +6
  •  (10)

Хороший заряд..... был .... до матча


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:48) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Культурные ребята, нечего сказать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:48) #
  • +11
  •  (15)
online

Ну и чей клуб гoвно?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.