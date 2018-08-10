"Мусора - дебилы, а ваш клуб - г*вно!". Кричалка фанатов "Зенита" в Минске (видео)

Фанаты "Зенита", прибывшие в Минск на матч квалификационного раунда Лиги Европы с местным "Динамо", прошли по городу с кричалкой "Мусора — дебилы, а ваш клуб — г*вно!".Матч, напомним, закончился сокрушительным поражением гостей - 0:4.