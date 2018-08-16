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"Уфа" вышла в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

"Уфа" на выезде сыграла вничью с "Прогресом" (2:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы и прошла в следующую стадию турнира

Лига Европы

Матч 1 - 1:2

Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)

"Прогресс" Нидеркорн – "Уфа" 2:2

Гол: Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4

"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.

Предупреждения: Пауревич, 21, О. Тилл, 41
Теги: Уфа
Сегодня, 19:54
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№26 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодцы Уфимцы! Было бы очень позорно проиграть Люксембургу. Удачи и дальше.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№25 Написал: 1111111111 (Сегодня, 20:42) #
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online

Цитата: Sash79
Цитата: 1111111111
Это не позорная игра УФЫ! Это Позор Уровня Чемпионата России!)) Иностранные любители возят как лохов ! А тут наших легов ругают, просто наши футболёры мешают им играть!)) ДОЛОЙ ЛИМИТ!

11 колов тебе!))

Спасибо, нюхайте дальше, запах позади задних нравиться!))!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№24 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
Молодцы, с победой
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№23 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 1111111111
Это не позорная игра УФЫ! Это Позор Уровня Чемпионата России!)) Иностранные любители возят как лохов ! А тут наших легов ругают, просто наши футболёры мешают им играть!)) ДОЛОЙ ЛИМИТ!

11 колов тебе!))
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№22 Написал: Батька (Сегодня, 20:32) #
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Соперники пока у Уфы мягко сказать слабые ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№21 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 20:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уфу с победой! Это была игра! А не бессмысленное топтание на поле игроков-импотентов, заслуженных, б*я, мастеров спорта.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№20 Написал: Павел_2 (Сегодня, 20:18) #
  • -2
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online

сеноповал,
причем тут бердыев,ты лучше за своим гавноклубом следи который влетает белорусам
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:13) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Команда первые шаги делает в еврокубках. И на этом этапе даже явные аутсайдеры "зарубаются" со страшной силой. Для большинства из их игроков это, скорее всего, единственный шанс выйти в серьезные еврокубки. Так что никакого позора. "Уфу" с победой!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№18 Написал: 1111111111 (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Бриг
..Характер есть и сами себе забили и счет сравняли...Для дебютанта, не плохо.Главное прошли дальше

Насмешил!)) Испытание Люксембургом!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№17 Написал: miktar (Сегодня, 20:07) #
  • -3
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online

поздрава. это Вам не ПОЕК... blush


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№16 Написал: Бриг (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
..Характер есть и сами себе забили и счет сравняли...Для дебютанта, не плохо.Главное прошли дальше
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№15 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сеноповал,
Это на болельщиков зенита так фурсенко действует?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№14 Написал: 1111111111 (Сегодня, 20:03) #
  • +3
  •  (11)
online

Это не позорная игра УФЫ! Это Позор Уровня Чемпионата России!)) Иностранные любители возят как лохов ! А тут наших легов ругают, просто наши футболёры мешают им играть!)) ДОЛОЙ ЛИМИТ!
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№13 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:01) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bk-sarmat
правильней будет выползла

Путь Пердыева - куда то ползли, но не вышли вроде бы никуда , как бы кого нибудь обыграли, кому ничего не нужно - призовые деньги украли
Общий результат - НОЛЬ
Но от патриотов визгу, как от оккупации Крыма ))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: xxd (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уфа прогрессирует)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: coban сегодня (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уфа пока круче всех.
Жгите дальше. От души.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Можно говорить опять повезло, но в конце концов везет же сильнейшим, с победой Уфа.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (13)

Цитата: mustang
уфа, позор тебе
так мучиться с почтальонами

помнится пищевик знатно обгадился с кипрскими рыбаками, а Уфа прошла дальше


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mustang
уфа, позор тебе так мучиться с почтальонами

гыыы... а как там было с Пауками?

- Уфа, Респект! Молодчики!!!
-- Всем Нашим Удачи в ЕК!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (2)
online

Вот что значит лень -матушка)) не хотели играть еще полчаса)))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Уфа»
mustang,
Так что позор тебе щпартак
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 19:56) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Уфа»
Со скрипом. Ты посмотри как спартачи без единственного удара в створ играют....
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 19:56) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Реал»
правильней будет выползла
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уфа молодец, как не важно


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: mustang (Сегодня, 19:55) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
уфа, позор тебе
так мучиться с почтальонами


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за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
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