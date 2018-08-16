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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Уфа" вышла в 4-й отборочный раунд Лиги Европы
"Уфа" на выезде сыграла вничью с "Прогресом" (2:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы и прошла в следующую стадию турнира
Лига Европы
Матч 1 - 1:2
Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)
"Прогресс" Нидеркорн – "Уфа" 2:2
Гол: Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.
Предупреждения: Пауревич, 21, О. Тилл, 41
Лига Европы
Матч 1 - 1:2
Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)
"Прогресс" Нидеркорн – "Уфа" 2:2
Гол: Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.
Предупреждения: Пауревич, 21, О. Тилл, 41
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