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Гендиректор "Уфы": должны получить британские визы завтра вечером

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов обнадёжил российских болельщиков, комментируя ситуация с получением британских виз для поездки на встречу Лиги Европы с "Рейнджерс".

"Мы подали документы на визы. На их рассмотрение нужны сутки. К завтрашнему вечеру мы должны их получить. Время остаётся, всё в порядке", — сказал Газизов в интервью Чемпионату.

Сегодня, 20 августа, "Уфа" проведёт матч 4-го тура РПЛ, а на 23 августа запланирована встреча в Шотландии в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.
Теги: Уфа Рейнджерс
Сегодня, 11:34
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 11:58) #
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Хочется пожелать команде "Уфа" ( г.Уфа, Башкирия, Россия)
удачной игры с крутой командой "Глазго Рейнджерс" ( Глазго, Шотландия).
В отборочных матчах этого сезона у российских команд - это самая сильная команда и она досталась "Уфе".
Хочется надеется, что противостояние национальных регионов -
Баш-Кирии и Шот-Ландии завершится нашим успехом!!! Уфимцам - играть "с башкой" !
Эх, лучше бы, конечно, "Глазго Рейнджерс" достался "Зениту", который бы с шотландцами, уверен, разделался!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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