Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Артем Дзюба и Дриусси - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Мольде"

"Зенит" объявил стартовый состав на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде".

"Зенит": Лунев - Анюков, Мевля, Иванович, Смольников - Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак - Дриусси, Дзюба.

"Мольде": Линде, Хауген, Форрен, Реммер, Габриэльсен, Сарр, Хуссейн, Аурснес, Странд, Халанд, Хестад.
Теги: Зенит Мольде
Сегодня, 17:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(0)
№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Я тут Мевлю забыл упомянуть
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Все ожидаемо. После ухода Кришито и травмы Жиркова слева играть практически некому, ибо Набиуллин сырой совсем. А Ерохин, скорее всего, выйдет во втором тайме. Хотя... Как игра пойдет.


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№14 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Нобоа жалко. disappointed_relieved
На ровном месте и такая противная травма...


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Эрнани, Краневиттер и Анюков это наша надежда на хороший результат

Ты за Мельду начал болеть? blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Эрнани, Краневиттер и Анюков это наша надежда на хороший результат

Ага, а ещё вы ослабили Зенит, своего конкурента, не продав нам Кутепова! smiley


--------------------
Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:35) #
  • -7
  •  (7)
online

Эрнани, Краневиттер и Анюков это наша надежда на хороший результат
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Опять Анюков? Да еще и на неудобном для себя фланге? Насчет Эрнани тоже сомнения есть, Ерохин предпочтительнее. В остальном ожидаемо.

Цитата: robinzen
Дурень ты, Анюков играет на позиции крайнего заща лучше многих других, несмотря на возраст, ибо двужильный и с мозгами...

тока ходит пешком
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Beer-man
Во всяком случае вместо Смольникова предпочел бы видеть кого-то из них.

Это да. Подачи Смольникова - нечто. Бано НАМНОГО эффективнее в этом плане.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Дурень ты, Анюков играет на позиции крайнего заща лучше многих других, несмотря на возраст, ибо двужильный и с мозгами...

Никаих косяков вообще не привозит!

Он в атаку не ходит. как стайер Набибулин. И вообще, Анюков прошлое, а надо всегда думать о перспективах. Сашки лучше на замену выходить.
Ищут левого заща.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:19) #
  • +3
  •  (3)
online

Как по мне, так старички Анюков и Жирков еще на хорошем уровне могут играть.
Во всяком случае вместо Смольникова предпочел бы видеть кого-то из них.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Насчёт Анюкова 50/50. А так всё, что есть - в составе.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миха Ковалёв
suvirinimas,
он даже мог бы дать шанс чернову,ведь его же фланг

По Чернову все просто.Не хочет контракт продлевать из-за агента.Семак об этом уже говорил,что доверять игроку без будущего в команде смысла нет,да и уровень его это Тосно,а никак не Зенит.Что в этом Чернове?Половина карьеры позади,а играет слабо.Что до Набиулы то он пока вообще не впечатляет.Очень слаб тактически,постоянно фланг освобождает свой и в атаке никакой и в обороне постоянно проблемы.Зениту нужен явно туда кто то другой,а других нет.С Набиулой Зенит играет вдесятером,не замечали что без него игра выглядит сильнее на порядок?


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миха Ковалёв
он даже мог бы дать шанс чернову,ведь его же фланг

Цитата: suvirinimas
Опять Семак своего любимчика Анюкова тащит.

Наби не играет, Жирков травма, Чернов подыскивает другой клуб


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Опять Семак своего любимчика Анюкова тащит

Дурень ты, Анюков играет на позиции крайнего заща лучше многих других, несмотря на возраст, ибо двужильный и с мозгами...

Никаих косяков вообще не привозит!


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (2)

suvirinimas,
он даже мог бы дать шанс чернову,ведь его же фланг
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:04) #
  • -8
  •  (8)

Опять Семак своего любимчика Анюкова тащит. Это как в ЦСКА тащили Игнашевича и братьев Березуцких, пока они сами не ушли. Анюков сам не уйдет, будет играть под покровительством Семака до 50 лет. Набиуллин молодой и гораздо сильнее Анюкова.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.