Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Мольде" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент- В первом тайме тяжело втягивались в игру, и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче чемпионата России. Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы, во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили. Понимаем, откуда приходят мячи. Конечно, практически единственный полумомент у наших ворот завершился забитым мячом в первом тайме. Во втором тайме игроки соперника хорошо контратаковали. Хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние и самый важный матч - ответный, и в нашем противостоянии еще ничего не решено.- Вопрос покупок не ко мне абсолютно. У нас достаточное количество игроков на этой позиции, но еще раз скажу, что ни один тренер в мире, и я в том числе, не откажется от усиления. Если у нас есть возможность взять более сильного футболиста на позицию, мы не откажемся. Сегодня это другие игроки, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, если говорим о игроках центра поля. Играли в свою силу, довольны тем, как сыграли Краневиттер и Эрнани. Молодцы.- Конечно, мы отталкиваемся и от своей игры, и от того, как действует соперник. Это зависит от многих факторов. Такой вариант возможен. Нужно понимать, против кого, как и когда играть. Руководствуемся и функциональным состоянием, и игровыми кондициями, и тем футболом, в который играет наш соперник.- По поводу Ерохина, конечно, думали, но вы знаете, что он приехал с серьезной травмой после сборной, долго лечился. Конечно, сейчас он не готов играть в таком ритме через каждые три дня. Постарались хоть как-то смягчить его состояние. Он и в прошлой игре устал, и в этой. Хотели поставить его с первых минут, но не смогли.Что касается перелома, то характер имеет место быть. Все хотят. Потрясающая поддержка стадиона, болельщиков, отдельное им спасибо огромное за то, что они всегда нас поддерживают, ходят в огромном количестве на стадион. Это приятно и добавляет сил. Это связано с тем, что соперник очень много обороняется, и естественно, что начинает уставать к концу матча, подсаживается функционально, начинает действовать ниже, и у нас появляется больше шансов. В конце игры вероятность забить всегда выше, поскольку количество тактических и технических ошибок возрастает в связи с усталостью футболистов.- Увидеть можем. На поле - маловероятно, наверное. Шансы какие-то есть, но небольшие.- Конечно, влияет, дома и стены помогают. Команда привыкла играть на синтетическом газоне, в этом есть определенный плюс для них. Если взять статистику их выступлений в чемпионате, то дома они играют лучше, чем на выезде. Сложно сказать, с чем это связано. Еще раз повторюсь: симпатичная и крепкая команда. Уверен, нам будет очень сложно. Никакого серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю.- Абсолютно нет. Конечно, вспоминали, что приходилось встречаться и не со знаком "плюс", но это история. У нас другое противостояние. Футбольный опыт у меня большой, матчей накопилось много, так что можно вспомнить много чего, но некогда об этом думать: нужно готовиться к предстоящим матчам. Есть, чем заняться, уж поверьте.