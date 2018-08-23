Сергей Семак: ничего еще не решено. Никакого серьезного преимущества у "Зенита" нет (видео)

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Мольде" в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Rusfootball.info.
- В первом тайме тяжело втягивались в игру, и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче чемпионата России. Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы, во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили. Понимаем, откуда приходят мячи. Конечно, практически единственный полумомент у наших ворот завершился забитым мячом в первом тайме. Во втором тайме игроки соперника хорошо контратаковали. Хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние и самый важный матч - ответный, и в нашем противостоянии еще ничего не решено.
- Довольны ли вы тем, как сегодня действовал центр полузащиты без Нобоа и Паредеса? Изменили ли вы мнение о необходимости покупок по итогам сегодняшней встречи?
- Вопрос покупок не ко мне абсолютно. У нас достаточное количество игроков на этой позиции, но еще раз скажу, что ни один тренер в мире, и я в том числе, не откажется от усиления. Если у нас есть возможность взять более сильного футболиста на позицию, мы не откажемся. Сегодня это другие игроки, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, если говорим о игроках центра поля. Играли в свою силу, довольны тем, как сыграли Краневиттер и Эрнани. Молодцы.
- Как и неделю назад вас выручило нападение с Дзюбой, Заболотным и Дриусси. Есть ли вариант чаще видеть Дзюбу и Заболотного на поле одновременно?
- Конечно, мы отталкиваемся и от своей игры, и от того, как действует соперник. Это зависит от многих факторов. Такой вариант возможен. Нужно понимать, против кого, как и когда играть. Руководствуемся и функциональным состоянием, и игровыми кондициями, и тем футболом, в который играет наш соперник.
- Уже не в первый раз "Зенит" в этом сезоне переламывает игру и добивается нужного результата во второй половине второго тайма. Чем объясняете это? И не думали ли вы поставить Ерохина с первых минут, который неплохо играет в последних матчах?
- По поводу Ерохина, конечно, думали, но вы знаете, что он приехал с серьезной травмой после сборной, долго лечился. Конечно, сейчас он не готов играть в таком ритме через каждые три дня. Постарались хоть как-то смягчить его состояние. Он и в прошлой игре устал, и в этой. Хотели поставить его с первых минут, но не смогли.
Что касается перелома, то характер имеет место быть. Все хотят. Потрясающая поддержка стадиона, болельщиков, отдельное им спасибо огромное за то, что они всегда нас поддерживают, ходят в огромном количестве на стадион. Это приятно и добавляет сил. Это связано с тем, что соперник очень много обороняется, и естественно, что начинает уставать к концу матча, подсаживается функционально, начинает действовать ниже, и у нас появляется больше шансов. В конце игры вероятность забить всегда выше, поскольку количество тактических и технических ошибок возрастает в связи с усталостью футболистов.
- Можем ли увидеть Шатова в ответном матче?
- Увидеть можем. На поле - маловероятно, наверное. Шансы какие-то есть, но небольшие.
- Ваш коллега Сульшер сказал, что его команде привычнее играть на искусственном поле. Будете ли вы учитывать этот фактор?
- Конечно, влияет, дома и стены помогают. Команда привыкла играть на синтетическом газоне, в этом есть определенный плюс для них. Если взять статистику их выступлений в чемпионате, то дома они играют лучше, чем на выезде. Сложно сказать, с чем это связано. Еще раз повторюсь: симпатичная и крепкая команда. Уверен, нам будет очень сложно. Никакого серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю.
- Вспоминали ли вы матч двадцатилетней давности между ЦСКА и "Мольде"? Хотели бы взять реванш?
- Абсолютно нет. Конечно, вспоминали, что приходилось встречаться и не со знаком "плюс", но это история. У нас другое противостояние. Футбольный опыт у меня большой, матчей накопилось много, так что можно вспомнить много чего, но некогда об этом думать: нужно готовиться к предстоящим матчам. Есть, чем заняться, уж поверьте.
- В первом тайме тяжело втягивались в игру, и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче чемпионата России. Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы, во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили. Понимаем, откуда приходят мячи. Конечно, практически единственный полумомент у наших ворот завершился забитым мячом в первом тайме. Во втором тайме игроки соперника хорошо контратаковали. Хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние и самый важный матч - ответный, и в нашем противостоянии еще ничего не решено.
- Довольны ли вы тем, как сегодня действовал центр полузащиты без Нобоа и Паредеса? Изменили ли вы мнение о необходимости покупок по итогам сегодняшней встречи?
- Вопрос покупок не ко мне абсолютно. У нас достаточное количество игроков на этой позиции, но еще раз скажу, что ни один тренер в мире, и я в том числе, не откажется от усиления. Если у нас есть возможность взять более сильного футболиста на позицию, мы не откажемся. Сегодня это другие игроки, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, если говорим о игроках центра поля. Играли в свою силу, довольны тем, как сыграли Краневиттер и Эрнани. Молодцы.
- Как и неделю назад вас выручило нападение с Дзюбой, Заболотным и Дриусси. Есть ли вариант чаще видеть Дзюбу и Заболотного на поле одновременно?
- Конечно, мы отталкиваемся и от своей игры, и от того, как действует соперник. Это зависит от многих факторов. Такой вариант возможен. Нужно понимать, против кого, как и когда играть. Руководствуемся и функциональным состоянием, и игровыми кондициями, и тем футболом, в который играет наш соперник.
- Уже не в первый раз "Зенит" в этом сезоне переламывает игру и добивается нужного результата во второй половине второго тайма. Чем объясняете это? И не думали ли вы поставить Ерохина с первых минут, который неплохо играет в последних матчах?
- По поводу Ерохина, конечно, думали, но вы знаете, что он приехал с серьезной травмой после сборной, долго лечился. Конечно, сейчас он не готов играть в таком ритме через каждые три дня. Постарались хоть как-то смягчить его состояние. Он и в прошлой игре устал, и в этой. Хотели поставить его с первых минут, но не смогли.
Что касается перелома, то характер имеет место быть. Все хотят. Потрясающая поддержка стадиона, болельщиков, отдельное им спасибо огромное за то, что они всегда нас поддерживают, ходят в огромном количестве на стадион. Это приятно и добавляет сил. Это связано с тем, что соперник очень много обороняется, и естественно, что начинает уставать к концу матча, подсаживается функционально, начинает действовать ниже, и у нас появляется больше шансов. В конце игры вероятность забить всегда выше, поскольку количество тактических и технических ошибок возрастает в связи с усталостью футболистов.
- Можем ли увидеть Шатова в ответном матче?
- Увидеть можем. На поле - маловероятно, наверное. Шансы какие-то есть, но небольшие.
- Ваш коллега Сульшер сказал, что его команде привычнее играть на искусственном поле. Будете ли вы учитывать этот фактор?
- Конечно, влияет, дома и стены помогают. Команда привыкла играть на синтетическом газоне, в этом есть определенный плюс для них. Если взять статистику их выступлений в чемпионате, то дома они играют лучше, чем на выезде. Сложно сказать, с чем это связано. Еще раз повторюсь: симпатичная и крепкая команда. Уверен, нам будет очень сложно. Никакого серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю.
- Вспоминали ли вы матч двадцатилетней давности между ЦСКА и "Мольде"? Хотели бы взять реванш?
- Абсолютно нет. Конечно, вспоминали, что приходилось встречаться и не со знаком "плюс", но это история. У нас другое противостояние. Футбольный опыт у меня большой, матчей накопилось много, так что можно вспомнить много чего, но некогда об этом думать: нужно готовиться к предстоящим матчам. Есть, чем заняться, уж поверьте.
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