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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после горячей ничьей с «Вильярреалом» в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что гордится командой, и прокомментировал слова Леонида Федуна, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
– Леонид Федун назвал эту игру лучшей в сезоне. Согласны?
– Да, согласен. Ребята провели отменный матч против команды, которая играет в хороший футбол. Мы 2 раза проигрывали, сумели сравнять счёт и вырваться вперёд. Команда отдала всё, что у неё было. Жаль было пропустить, когда время уже истекло, после тех 4 минут. Потому что ребята отдали душу, всё, что у них было, боролись, заслужили эту победу.
– Федуна спросили, верит ли он в вас. Он ответил: «Не хочу больше ни в кого верить – только в результат». Чувствуете ли вы доверие вашего работодателя?
– Это хороший вопрос. Если я пока ещё до сих пор тренер «Спартака», наверное, он верит в меня. Я всегда позитивно отношусь к таким вещам. Если я здесь нахожусь, значит, он верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее.
– Обращаете ли вы внимание на сообщения о том, что руководство собирается и обсуждает ваше будущее?
– Сейчас я тренер «Спартака» и выполняю свой долг, ни к чему не прислушиваюсь. Результаты очень важны для руководства, но сегодня мы играли с вратарём и крайним защитником 98 года рождения, полузащитником 2000 года рождения. Это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в «Спартаке».
– В раздевалке больше негатива от упущенной победы или позитива от забитых голов?
– Безусловно, команда была расстроена из-за пропущенного гола, но я поздравил ребят. И хочу сделать это публично, потому что сегодня ветераны и молодые ребята отдавались на 300 процентов. Это моя команда. Их ответ – то, что они показали на поле. Горжусь тем, что они сегодня сделали.
– В отличие от многих команд в РПЛ, соперник играл сам и давал играть вам. Но своими шансами вы воспользовался после перерыва, когда вы взорвали игру своими заменами.
– Конечно, второй тайм был лучше первого. У нас было больше пространства, мы лучше воспользовались шансами. Игроки поняли, что можно было действовать. Замены помогли, но именно для этого они и существуют.
– Мельгарехо и Ломовицкий поменялись флангами, какую это сыграло роль?
– Они оба левши, поэтому могут менять флангами, когда захотят. Нет особой разницы, они оба могут смещаться в центр справа или навешивать слева. Когда на поле вышел Ташаев, он с левого фланга мог также смещаться и бить с правой ноги.
– Насколько для вас важна Лига Европы, учитывая, что вы выпускаете в старте 4 молодых игроков, а перелом наступает с выходом более классного и опытного Ханни?
– Конечно, этот турнир важен. Мы через 2 дня опять играем в Красноярске, надо учитывать перелёт. Молодой быстрее восстановится, но я ставлю молодых не потому что Лига Европы не важна, а потому что они могут играть. Я здесь, чтобы делать определённый выбор, и я его делаю.
– Прошло достаточно времени с момента отстранения капитана. Мы так и не получили конкретного ответа, почему Глушаков не работает с основным составом?
– Ответ будет, когда придёт момент.
– После финального свистка вы эмоционально разговаривали с судьёй. О чём и что он вам ответил?
– Я сказал, что в дополнительное время нет замен, это дополнительное время должно закончиться вовремя. Спросите у судьи, почему он так решил. Но мы пропустили из-за своей ошибки, а не из-за судьи.
– Ваш помощник несколько раз по ходу 1 тайма кричал игрокам, бросил бутылку эмоционально. Как у вас распределены функции?
– Рауль мой помощник, он помогает мне. Если я во время игры не замечаю чего-то, он подсказывает. У нас 4 глаза вместо 2. Если я наблюдаю за нападением, он может что-то подсказать по обороне.
– Вы планировали выпустить Попова, а не Тимофеева? Почему переиграли?
– Я передумал, потому что больше хотелось усилить центр поля. Хотел поставить Попова на левый фланг, но передумал, оттянув налево Ханни.
– Леонид Федун назвал эту игру лучшей в сезоне. Согласны?
– Да, согласен. Ребята провели отменный матч против команды, которая играет в хороший футбол. Мы 2 раза проигрывали, сумели сравнять счёт и вырваться вперёд. Команда отдала всё, что у неё было. Жаль было пропустить, когда время уже истекло, после тех 4 минут. Потому что ребята отдали душу, всё, что у них было, боролись, заслужили эту победу.
– Федуна спросили, верит ли он в вас. Он ответил: «Не хочу больше ни в кого верить – только в результат». Чувствуете ли вы доверие вашего работодателя?
– Это хороший вопрос. Если я пока ещё до сих пор тренер «Спартака», наверное, он верит в меня. Я всегда позитивно отношусь к таким вещам. Если я здесь нахожусь, значит, он верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее.
– Обращаете ли вы внимание на сообщения о том, что руководство собирается и обсуждает ваше будущее?
– Сейчас я тренер «Спартака» и выполняю свой долг, ни к чему не прислушиваюсь. Результаты очень важны для руководства, но сегодня мы играли с вратарём и крайним защитником 98 года рождения, полузащитником 2000 года рождения. Это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в «Спартаке».
– В раздевалке больше негатива от упущенной победы или позитива от забитых голов?
– Безусловно, команда была расстроена из-за пропущенного гола, но я поздравил ребят. И хочу сделать это публично, потому что сегодня ветераны и молодые ребята отдавались на 300 процентов. Это моя команда. Их ответ – то, что они показали на поле. Горжусь тем, что они сегодня сделали.
– В отличие от многих команд в РПЛ, соперник играл сам и давал играть вам. Но своими шансами вы воспользовался после перерыва, когда вы взорвали игру своими заменами.
– Конечно, второй тайм был лучше первого. У нас было больше пространства, мы лучше воспользовались шансами. Игроки поняли, что можно было действовать. Замены помогли, но именно для этого они и существуют.
– Мельгарехо и Ломовицкий поменялись флангами, какую это сыграло роль?
– Они оба левши, поэтому могут менять флангами, когда захотят. Нет особой разницы, они оба могут смещаться в центр справа или навешивать слева. Когда на поле вышел Ташаев, он с левого фланга мог также смещаться и бить с правой ноги.
– Насколько для вас важна Лига Европы, учитывая, что вы выпускаете в старте 4 молодых игроков, а перелом наступает с выходом более классного и опытного Ханни?
– Конечно, этот турнир важен. Мы через 2 дня опять играем в Красноярске, надо учитывать перелёт. Молодой быстрее восстановится, но я ставлю молодых не потому что Лига Европы не важна, а потому что они могут играть. Я здесь, чтобы делать определённый выбор, и я его делаю.
– Прошло достаточно времени с момента отстранения капитана. Мы так и не получили конкретного ответа, почему Глушаков не работает с основным составом?
– Ответ будет, когда придёт момент.
– После финального свистка вы эмоционально разговаривали с судьёй. О чём и что он вам ответил?
– Я сказал, что в дополнительное время нет замен, это дополнительное время должно закончиться вовремя. Спросите у судьи, почему он так решил. Но мы пропустили из-за своей ошибки, а не из-за судьи.
– Ваш помощник несколько раз по ходу 1 тайма кричал игрокам, бросил бутылку эмоционально. Как у вас распределены функции?
– Рауль мой помощник, он помогает мне. Если я во время игры не замечаю чего-то, он подсказывает. У нас 4 глаза вместо 2. Если я наблюдаю за нападением, он может что-то подсказать по обороне.
– Вы планировали выпустить Попова, а не Тимофеева? Почему переиграли?
– Я передумал, потому что больше хотелось усилить центр поля. Хотел поставить Попова на левый фланг, но передумал, оттянув налево Ханни.
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