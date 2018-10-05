Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после горячей ничьей с «Вильярреалом» в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что гордится командой, и прокомментировал слова Леонида Федуна, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– Да, согласен. Ребята провели отменный матч против команды, которая играет в хороший футбол. Мы 2 раза проигрывали, сумели сравнять счёт и вырваться вперёд. Команда отдала всё, что у неё было. Жаль было пропустить, когда время уже истекло, после тех 4 минут. Потому что ребята отдали душу, всё, что у них было, боролись, заслужили эту победу.– Это хороший вопрос. Если я пока ещё до сих пор тренер «Спартака», наверное, он верит в меня. Я всегда позитивно отношусь к таким вещам. Если я здесь нахожусь, значит, он верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее.– Сейчас я тренер «Спартака» и выполняю свой долг, ни к чему не прислушиваюсь. Результаты очень важны для руководства, но сегодня мы играли с вратарём и крайним защитником 98 года рождения, полузащитником 2000 года рождения. Это говорит о том, что я стараюсь выстраивать некое будущее в «Спартаке».– Безусловно, команда была расстроена из-за пропущенного гола, но я поздравил ребят. И хочу сделать это публично, потому что сегодня ветераны и молодые ребята отдавались на 300 процентов. Это моя команда. Их ответ – то, что они показали на поле. Горжусь тем, что они сегодня сделали.– Конечно, второй тайм был лучше первого. У нас было больше пространства, мы лучше воспользовались шансами. Игроки поняли, что можно было действовать. Замены помогли, но именно для этого они и существуют.– Они оба левши, поэтому могут менять флангами, когда захотят. Нет особой разницы, они оба могут смещаться в центр справа или навешивать слева. Когда на поле вышел Ташаев, он с левого фланга мог также смещаться и бить с правой ноги.– Конечно, этот турнир важен. Мы через 2 дня опять играем в Красноярске, надо учитывать перелёт. Молодой быстрее восстановится, но я ставлю молодых не потому что Лига Европы не важна, а потому что они могут играть. Я здесь, чтобы делать определённый выбор, и я его делаю.– Ответ будет, когда придёт момент.– Я сказал, что в дополнительное время нет замен, это дополнительное время должно закончиться вовремя. Спросите у судьи, почему он так решил. Но мы пропустили из-за своей ошибки, а не из-за судьи.– Рауль мой помощник, он помогает мне. Если я во время игры не замечаю чего-то, он подсказывает. У нас 4 глаза вместо 2. Если я наблюдаю за нападением, он может что-то подсказать по обороне.– Я передумал, потому что больше хотелось усилить центр поля. Хотел поставить Попова на левый фланг, но передумал, оттянув налево Ханни.