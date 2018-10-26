Лучше не становится. "Спартак" опять без победы в еврокубках

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиаков
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:24
Геннадий Орлов: у "Зенита" игры нет (5)
Геннадий Орлов: у "Зенита" игры нет (5)
00:13
Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов (10)
Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов (10)
Вчера, 23:59
"Челси" уверенно переиграл БАТЭ (1)
"Челси" уверенно переиграл БАТЭ (1)
Вчера, 23:54
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (73)
"Рейнджерс" и "Спартак" не забили голов (73)
Вчера, 22:40
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (6)
Кузяев - гроссмейстер футбола, Дзюба - может всё. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Бордо" (6)
Вчера, 22:35
Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю (6)
Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю (6)
Вчера, 22:25
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал
Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал
Вчера, 21:55
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
"Арсенал" в гостях переиграл "Спортинг"
Вчера, 21:55
"Милан" дома проиграл "Бетису"
"Милан" дома проиграл "Бетису"
Вчера, 21:54
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
"РБ Лейпциг" взял верх над "Селтиком"
Вчера, 21:49
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (73)
"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо" (73)
Вчера, 21:47
"Лужники" готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера (4)
"Лужники" готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера (4)
Вчера, 21:25
Массимо Каррера: в "Спартаке" я вырос как тренер (3)
Массимо Каррера: в "Спартаке" я вырос как тренер (3)
Вчера, 21:08
Сергей Горлукович: грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять (1)
Сергей Горлукович: грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять (1)
Вчера, 21:07
Азмун решает. "Динамо" вылетело из кубка России (1)
Азмун решает. "Динамо" вылетело из кубка России (1)
Вчера, 21:05
Виктор Классон - в старте "Краснодара" на матч со "Стандардом" (3)
Виктор Классон - в старте "Краснодара" на матч со "Стандардом" (3)
Вчера, 20:54
"Рубин" благодаря голу Азмуна прошел "Динамо" в Кубке России (7)
"Рубин" благодаря голу Азмуна прошел "Динамо" в Кубке России (7)
Вчера, 20:44
"Спартак" объявил состав на матч против "Рейнджерс" (23)
"Спартак" объявил состав на матч против "Рейнджерс" (23)
Вчера, 20:23
Пострадавший болельщик ЦСКА рассказал об аварии в римском метро (2)
Пострадавший болельщик ЦСКА рассказал об аварии в римском метро (2)
Вчера, 20:07
Игорь Акинфеев: развитие нашего футбола во многом заслуга руководства, например Мутко (15)
Игорь Акинфеев: развитие нашего футбола во многом заслуга руководства, например Мутко (15)
Вчера, 19:31
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены (1)
Адвокат Миланы Кержаковой рассматривает вопрос о подаче иска Александру по поводу оскорбления чести и достоинства жены (1)
Вчера, 19:05
Молодежные "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью (1)
Молодежные "Спартак" и "Рейнджерс" сыграли вничью (1)
Вчера, 18:46
Дзюба и Дриусси - в старте "Зенита" на матч с "Бордо" (11)
Дзюба и Дриусси - в старте "Зенита" на матч с "Бордо" (11)
Вчера, 17:26
Самый богатый человек Чехии может купить "Челси" (1)
Самый богатый человек Чехии может купить "Челси" (1)
Вчера, 17:15
Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус (18)
Юрий Семин: для меня загадка, за какие заслуги спортивным директором "Локомотива" стал Штоффельсхаус (18)
Вчера, 16:48
"Анжи" оштрафовали за баннер "Кокорины, все будет хорошо" (5)
"Анжи" оштрафовали за баннер "Кокорины, все будет хорошо" (5)
Вчера, 16:21
Кокорин и Мамаев получили предложение сыграть за сборную ЛДПР (15)
Кокорин и Мамаев получили предложение сыграть за сборную ЛДПР (15)
Вчера, 16:19
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко (1)
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко (1)
Лучше не становится. "Спартак" опять без победы в еврокубках
Москвичи уже без Карреры не сумели победить в Глазго. Это пятый матч в еврокубках "Спартака" в текущем сезоне - и пока что у "красно-белые" ни разу не сумели взять верх. О том, какие вопросы возникли исполняющему обязанности Рианчо, а также что москвичи делали не так в противостоянии с шотландцами
"Спартак" не справился с давлением
Изначально было понятно, что это главное. Москвичи на несколько уровней выше в том, что принято называть классом, - пусть не в опыте, но наверняка в мастерстве (несмотря на наличие молодых футболистов - если брать просто по уровню таланта, бегуны из шотландского клуба вряд ли способны соперничать с Ташаевым в хорошей форме, не говоря уже, например, о Фернандо). Единственное, по большому счету, благодаря чему "рейнджеры" могли навязать борьбу - агрессия, физика и организация. Но последнее вообще катастрофически редко становится сильной стороной британских команд.
То, что оставалось подопечным Джеррарда, то они и использовали. В момент приёма мяча бросались на "красно-белых", постоянно навязывали борьбу, грубили и хамили, чем выводили футболистов из себя и провоцировали. Присовокупите сюда легендарную поддержку на "Айрброксе" - наверняка это здорово помогло хозяевам.
В итоге российская команда то ли начала переживать и бояться (во что мало верится), то ли просто завелась. Отсюда - масса необдуманных и поспешных решений (те же передачи в аут от Зобнина и Фернандо), нервозность и как следствие - масса абсолютно нездоровых потерь. Всё это особенно сказывалось на выходе из обороны: "Рейнджерс" регулярно обрывал попытки "Спартака" возразить своей атакой ещё в самом начале наступлений.
Попытки играть верхом тоже особенной пользы не принесли. Джикия моментами пытался изображать "армейского" Магнуссона, который прекрасно ищет лонгболами Фернандеса, но чаще всего просто терял мяч. Об одной из причин - слабой игре Зе Луиша - мы ещё поговорим позже.
Вопросы к Рианчо
Конечно, это не самое благодарное дело - пытаться выяснить, по какой причине тренер ставит тех или иных игроков в стартовый состав. Всегда есть универсальный и приевшийся ответ, тренер-де находится внутри коллектива, он лучше знает состояние футболистов. Но вопрос по тому же Еременко просто нельзя не поставить.
С обороной всё понятно - после кошмара Комбаров-Петкович напрашивались изменения. И, кстати, Рассказов - для тех, кто попытается оправдать очередную неудачу "Спартака" наличием молодых игроков, - провёл отличный матч; он был даже лучше Мельгарехо, обрезавшегося несколько раз. Ну и абсолютно логичное появление Джикии, который почему-то встречу против "Арсенала" пропускал.
Но к чему на стадион, который славится своим давлением на приезжих, против команды, с которой надо действовать спокойно и солидно, используя свои сильные стороны, а не пытаться перебороть их в центре поля, пускать молодых футболистов? Эта идея с точки зрения обычной логики выглядит странно, уже не вникая в особенности самих игроков. И уже тем более - оставлять в запасе Еременко, который был лучшим в игре с "Арсеналом".
В итоге затею сам специалист признал провальной, выпустив на второй тайм Ханни и Еременко вместо Ломовицкого и Ташаева. К забитому голу это так и не привело, но "Спартаку" стало намного легче просто задерживаться в центре поля: да и ошибаться хозяева стали чаще (очевидно, не сами по себе). Невооруженным взглядом было заметно, насколько увереннее начали действовать москвичи.
Еременко хорошо провел тайм
Игрок, вокруг перехода которого возникло столько негатива (со всех сторон), ещё раз подтвердил, что длительная дисквалификация не лишила его футбольного таланта. Хорошая игра против "Арсенала", уверенные и полезные действия на правом фланге - финна, конечно, хотелось бы видеть в центре, где у него куда больше возможностей распоряжаться мячом, - вынуждают считать его одним из лучших в этой игре. Все идет к тому, что "красно-белые" подпишут контракт с Романом: если он будет продолжать в том же духе.
Впрочем, один негативный момент отметить всё-таки стоит - речь о действиях внутри своей штрафной. За неосторожный подкат Романа "Спартак" мог вполне схлопотать и пенальти.
Но учитывая, сколько не играл Еременко, и за это критиковать его довольно сложно.
К привычным проблемам "Спартака" с созиданием добавился абсолютно мертвый Зе Луиш
Помимо того, что "красно-белые" очень тяжело атаковали, - мы уже к этому привыкли - и едва доставляли мяч к штрафной соперника, ситуацию осложнял Зе Луиш, оторванный от остальной команды. Хорошо, мы привыкли, что он порет массу моментов, но вот именно в плане борьбы нападающего обычно хвалили: пусть не забивает, зато в других моментах цепляется и вполне способен сохранить мяч. На этот раз он загубил все.
При сложностях с более сложной доставкой мяча вперед "Спартак" регулярно пробовал идти путем прямым - длинными передачами. Но каждый раз форвард как будто отталкивался от льда - и пролетал мимо. Что ж, в этом плане у исполняющего обязанности главного тренера вариантов все равно не было - Адриано ещё дисквалифицирован.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Спартак" не справился с давлением
Изначально было понятно, что это главное. Москвичи на несколько уровней выше в том, что принято называть классом, - пусть не в опыте, но наверняка в мастерстве (несмотря на наличие молодых футболистов - если брать просто по уровню таланта, бегуны из шотландского клуба вряд ли способны соперничать с Ташаевым в хорошей форме, не говоря уже, например, о Фернандо). Единственное, по большому счету, благодаря чему "рейнджеры" могли навязать борьбу - агрессия, физика и организация. Но последнее вообще катастрофически редко становится сильной стороной британских команд.
То, что оставалось подопечным Джеррарда, то они и использовали. В момент приёма мяча бросались на "красно-белых", постоянно навязывали борьбу, грубили и хамили, чем выводили футболистов из себя и провоцировали. Присовокупите сюда легендарную поддержку на "Айрброксе" - наверняка это здорово помогло хозяевам.
Шотландские фанаты ? pic.twitter.com/RVNyZZeNWp— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 25, 2018
В итоге российская команда то ли начала переживать и бояться (во что мало верится), то ли просто завелась. Отсюда - масса необдуманных и поспешных решений (те же передачи в аут от Зобнина и Фернандо), нервозность и как следствие - масса абсолютно нездоровых потерь. Всё это особенно сказывалось на выходе из обороны: "Рейнджерс" регулярно обрывал попытки "Спартака" возразить своей атакой ещё в самом начале наступлений.
Попытки играть верхом тоже особенной пользы не принесли. Джикия моментами пытался изображать "армейского" Магнуссона, который прекрасно ищет лонгболами Фернандеса, но чаще всего просто терял мяч. Об одной из причин - слабой игре Зе Луиша - мы ещё поговорим позже.
Вопросы к Рианчо
Конечно, это не самое благодарное дело - пытаться выяснить, по какой причине тренер ставит тех или иных игроков в стартовый состав. Всегда есть универсальный и приевшийся ответ, тренер-де находится внутри коллектива, он лучше знает состояние футболистов. Но вопрос по тому же Еременко просто нельзя не поставить.
С обороной всё понятно - после кошмара Комбаров-Петкович напрашивались изменения. И, кстати, Рассказов - для тех, кто попытается оправдать очередную неудачу "Спартака" наличием молодых игроков, - провёл отличный матч; он был даже лучше Мельгарехо, обрезавшегося несколько раз. Ну и абсолютно логичное появление Джикии, который почему-то встречу против "Арсенала" пропускал.
Но к чему на стадион, который славится своим давлением на приезжих, против команды, с которой надо действовать спокойно и солидно, используя свои сильные стороны, а не пытаться перебороть их в центре поля, пускать молодых футболистов? Эта идея с точки зрения обычной логики выглядит странно, уже не вникая в особенности самих игроков. И уже тем более - оставлять в запасе Еременко, который был лучшим в игре с "Арсеналом".
В итоге затею сам специалист признал провальной, выпустив на второй тайм Ханни и Еременко вместо Ломовицкого и Ташаева. К забитому голу это так и не привело, но "Спартаку" стало намного легче просто задерживаться в центре поля: да и ошибаться хозяева стали чаще (очевидно, не сами по себе). Невооруженным взглядом было заметно, насколько увереннее начали действовать москвичи.
Еременко хорошо провел тайм
Игрок, вокруг перехода которого возникло столько негатива (со всех сторон), ещё раз подтвердил, что длительная дисквалификация не лишила его футбольного таланта. Хорошая игра против "Арсенала", уверенные и полезные действия на правом фланге - финна, конечно, хотелось бы видеть в центре, где у него куда больше возможностей распоряжаться мячом, - вынуждают считать его одним из лучших в этой игре. Все идет к тому, что "красно-белые" подпишут контракт с Романом: если он будет продолжать в том же духе.
Впрочем, один негативный момент отметить всё-таки стоит - речь о действиях внутри своей штрафной. За неосторожный подкат Романа "Спартак" мог вполне схлопотать и пенальти.
Но учитывая, сколько не играл Еременко, и за это критиковать его довольно сложно.
Что он принимает!? ?? #еременко #рейнджерсспартак #rangersspartak #eremenko pic.twitter.com/pDGc0y0pIY— Ваня Карпов (@OnooQ) October 25, 2018
К привычным проблемам "Спартака" с созиданием добавился абсолютно мертвый Зе Луиш
Помимо того, что "красно-белые" очень тяжело атаковали, - мы уже к этому привыкли - и едва доставляли мяч к штрафной соперника, ситуацию осложнял Зе Луиш, оторванный от остальной команды. Хорошо, мы привыкли, что он порет массу моментов, но вот именно в плане борьбы нападающего обычно хвалили: пусть не забивает, зато в других моментах цепляется и вполне способен сохранить мяч. На этот раз он загубил все.
При сложностях с более сложной доставкой мяча вперед "Спартак" регулярно пробовал идти путем прямым - длинными передачами. Но каждый раз форвард как будто отталкивался от льда - и пролетал мимо. Что ж, в этом плане у исполняющего обязанности главного тренера вариантов все равно не было - Адриано ещё дисквалифицирован.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.