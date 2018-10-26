Фанаты "Спартака" во время матча с "Рейнджерс" поддерживали Карреру и оскорбляли Федуна и Глушакова (видео)

A tutti avanti Massimo Carrera! pic.twitter.com/qPmD3prjUb — Стос (@sm_ctoc) October 25, 2018

Фанаты "Спартака" во время матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (0:0) поддержали Массимо Карреру.Болельщики выкрикивали "A tutti! Avanti! Massimo Carrera!", что в переводе на русский означает "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!"Кроме того, болельщики периодически оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и полузащитника Дениса Глушакова.