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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
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Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Сергей Юран: с точки зрения театра «Спартак» сыграл на 10+. Но обе команды показали антифутбол в защите
Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики», «Порту» и сборной России в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал победу «Спартака» над «Рейнджерс» со счётом 4:3
- Как правильнее рассуждать: «Спартак» скорее отскочил, или вырвал, заслужил победу?
- (Смеётся) Вы знаете, с точки зрения театра «Спартак» сегодня отыграл на все 10 с плюсом. Для зрителей, для обывателей: был накал, была борьба, характер. С точки же зрения профессионализма можно говорить о том, что обе команды показали отсутствие командной игры в обороне. Особенно «Спартак» в первом тайме.
Впереди – да. Была игра. Но ведь «Спартак» играл в 5 полузащитников. «Рейнджерс» действовал по схеме 4-4-2. Казалось бы, на одного больше игрока в центральной зоне у красно-белых... Но что ни выход у Глазго из обороны в атаку, то от двух игроков, и вплоть до половины команды шотландцев убегали. И практически всегда из этого получались чуть ли не голевые моменты.
В обороне это словно был антифутбол. Тут были не столько индивидуальные ошибки, сколько отсутствовали командные действия в защите. Средняя линия при словно отсутствовала. Как мне показалось, Ерёменко выпал из игры. Ханни – да, он забил и он молодец. Но в первом тайме и он выпадал из игры. И тут в средней линии два игрока выпадают. Вот игра и ломается.
Во втором тайме, после выхода на поле Глушакова и Тимофеева «Спартак» стал играть более целостно. Глушаков – опытный игрок, а Тимофеев хоть и молодой, но весьма ответственный. И полузащита стала доигрывать эпизоды при переходе к обороне своих ворот. И игроки «Ренджерс» уже мало что могли создавать, поскольку у них не получалось так активно выбегать. И стало уже несколько спокойнее.
Понятно, что в конце матча был на ворота «Спартака» навал, но в целом во втором тайме всё уже было поспокойнее. По итогу могу сказать: ребята молодцы что вырвали эту победу, но если честно – первый тайм очень сильно удивил.
- Во втором забитом мяче Мельгарехо в центре защиты отпускает центрального нападающего на десяток метров. Но до этого забивает как центрфорвард. Возникает вопрос по тактической подготовке: что он игрок фланга в принципе делал в позиции центрального защитника?
- В этой ситуации, вероятно, Бокетти не успел вернуться в свою зону. И тут Мельгарехо был вынужден её перекрывать, смещаясь со своей позиции. Это вопрос взаимопонимания игроков: Бокетти не сыграл до конца в своей позиции, и Мельгарехо тут растерялся: с одной стороны, он контролирует игрока, а с другой пытался создать положение вне игры. А это два различных решения, из которых он выбрал неверное – ему нужно было доигрывать эпизод с игроком до конца. Но это по большей части тактическая ошибка.
- В третьем мяче защитник обрывает опасную передачу, но полузащита словно обрезана и никого на подборе нет. Возможно, это ошибка при построении команды?
- Проблема была в том, что до перерыва средняя линия «Спартака» не переключалась на оборону. И я предполагал, что в перерыве будут произведены корректировки и замены, дабы это исправить. Когда при атаках «Ренджерс» в первом тайме совершали даже небольшие прорывы, средняя линия «Спартака» слишком поздно на них реагировала и включалась. Надежда на то, что сами защитники тут ничего не дадут сделать – не сработала. Они не выдёргивались вперёд, поскольку это чревато, а средняя линия тут не доигрывала.
Повторюсь, на мой взгляд в первом тайме выпадали Ханни и Ерёменко. У меня складывалось впечатление что они не могли разобраться: кто за какую зону в середине поля отвечает. И это недопонимание. Ханни играл в атаке, Ерёменко, Фернандо, Попов также играли в атаку. Но ведь при потере мяче, оказываясь в определённой зоне ты должен доигрывать эпизод. А тут им словно было непонятно кто и в какую зону при обороне должен перемещаться и отвечать.
В перерыве на поле вышел Глушаков. А они с Фернандо играли уже много матчей. И тут-же полузащита стала смотреться надёжней. Плюс, при наличии этого треугольника в центре «Спартак» и чемпионство выигрывал. И сегодня было видно, что когда этот треугольник был хотя-бы частично восстановлен, команда уже успокоилась. Все начали понимать свои позиции, и кому что делать на поле: Ханни стал выдвигаться вперёд, а этот треугольник стал подчищать ниже его. Плюс, также вышел Тимофеев. И он хорошо доиграл момент, когда мяч попал в штангу. Этого доигрывания моментов в первом тайме и не хватало.
Отмечу, что в последнее время «Спартак» пропускает очень и очень много: три от «Тула», два от «Урала» это много, да ещё и на своём поле. С такими проблемами в обороне играть в еврокубках тяжело. Я бы ещё понял, если бы соперниками были бы, к примеру, «Манчестер Сити», «Барселона» - то есть гранды, где играют одни из лучших мастеров. Будь это при таких соперниках – можно было бы говорить о классе команд. Но ведь пропустили три мяча от «Ренджерс», плюс, если не ошибаюсь, в одном из забитых «Спартаком» мячей было положение вне игры.
Как мне кажется, имеет смысл возвращаться к треугольнику Глушаков-Фернандес-Зобнин. При его наличии игроки понимают где, кому и в какой зоне играть.
- Вот уже более двух недель в «Спартаке» не могут определиться с новым именем главного тренера. Как это понимать? Что происходит?
- На мой взгляд решение дать нынешнему штабу доработать до зимней паузы будет правильным решением. Вы же не будете приглашать в команду тренера на один-полтора месяца? Контракт наверняка будет подписан на два-три года. И тут нужно взвешенное решение. Видимо был эмоциональный выплеск вида «всё меняем». И это происходило в попыхах.
А сейчас всё это действо притормозилось. И это правильное решение: нужно ведь тщательно проанализировать – кого вы будете приглашать. Думаю, будет правильно оставшееся время спокойно доработать. Тем более что уже наверняка есть какие-либо кандидаты на должность главного тренера. Но такие перестановки – это не колесо автомобилю поменять. Тут сразу с места не поедешь. Назначить сейчас на эмоциях нового тренера – это была бы ошибка. А так у Рианчо есть контракт. И он был в штабе команды. Думаю что он и будет дорабатывать до конца текущего отрезка. А там уже будет приниматься взвешенное решение: дать ли ему шанс доработать до конца турнира, или уже в зимнюю паузу назначить нового специалиста.
Ведь назначая кого-либо в спешке гораздо выше шанс ошибиться. И что потом, через 2-3 месяца увольнять ещё одного главного тренера? И что нужно будет делать уже тогда?
- Как правильнее рассуждать: «Спартак» скорее отскочил, или вырвал, заслужил победу?
- (Смеётся) Вы знаете, с точки зрения театра «Спартак» сегодня отыграл на все 10 с плюсом. Для зрителей, для обывателей: был накал, была борьба, характер. С точки же зрения профессионализма можно говорить о том, что обе команды показали отсутствие командной игры в обороне. Особенно «Спартак» в первом тайме.
Впереди – да. Была игра. Но ведь «Спартак» играл в 5 полузащитников. «Рейнджерс» действовал по схеме 4-4-2. Казалось бы, на одного больше игрока в центральной зоне у красно-белых... Но что ни выход у Глазго из обороны в атаку, то от двух игроков, и вплоть до половины команды шотландцев убегали. И практически всегда из этого получались чуть ли не голевые моменты.
В обороне это словно был антифутбол. Тут были не столько индивидуальные ошибки, сколько отсутствовали командные действия в защите. Средняя линия при словно отсутствовала. Как мне показалось, Ерёменко выпал из игры. Ханни – да, он забил и он молодец. Но в первом тайме и он выпадал из игры. И тут в средней линии два игрока выпадают. Вот игра и ломается.
Во втором тайме, после выхода на поле Глушакова и Тимофеева «Спартак» стал играть более целостно. Глушаков – опытный игрок, а Тимофеев хоть и молодой, но весьма ответственный. И полузащита стала доигрывать эпизоды при переходе к обороне своих ворот. И игроки «Ренджерс» уже мало что могли создавать, поскольку у них не получалось так активно выбегать. И стало уже несколько спокойнее.
Понятно, что в конце матча был на ворота «Спартака» навал, но в целом во втором тайме всё уже было поспокойнее. По итогу могу сказать: ребята молодцы что вырвали эту победу, но если честно – первый тайм очень сильно удивил.
- Во втором забитом мяче Мельгарехо в центре защиты отпускает центрального нападающего на десяток метров. Но до этого забивает как центрфорвард. Возникает вопрос по тактической подготовке: что он игрок фланга в принципе делал в позиции центрального защитника?
- В этой ситуации, вероятно, Бокетти не успел вернуться в свою зону. И тут Мельгарехо был вынужден её перекрывать, смещаясь со своей позиции. Это вопрос взаимопонимания игроков: Бокетти не сыграл до конца в своей позиции, и Мельгарехо тут растерялся: с одной стороны, он контролирует игрока, а с другой пытался создать положение вне игры. А это два различных решения, из которых он выбрал неверное – ему нужно было доигрывать эпизод с игроком до конца. Но это по большей части тактическая ошибка.
- В третьем мяче защитник обрывает опасную передачу, но полузащита словно обрезана и никого на подборе нет. Возможно, это ошибка при построении команды?
- Проблема была в том, что до перерыва средняя линия «Спартака» не переключалась на оборону. И я предполагал, что в перерыве будут произведены корректировки и замены, дабы это исправить. Когда при атаках «Ренджерс» в первом тайме совершали даже небольшие прорывы, средняя линия «Спартака» слишком поздно на них реагировала и включалась. Надежда на то, что сами защитники тут ничего не дадут сделать – не сработала. Они не выдёргивались вперёд, поскольку это чревато, а средняя линия тут не доигрывала.
Повторюсь, на мой взгляд в первом тайме выпадали Ханни и Ерёменко. У меня складывалось впечатление что они не могли разобраться: кто за какую зону в середине поля отвечает. И это недопонимание. Ханни играл в атаке, Ерёменко, Фернандо, Попов также играли в атаку. Но ведь при потере мяче, оказываясь в определённой зоне ты должен доигрывать эпизод. А тут им словно было непонятно кто и в какую зону при обороне должен перемещаться и отвечать.
В перерыве на поле вышел Глушаков. А они с Фернандо играли уже много матчей. И тут-же полузащита стала смотреться надёжней. Плюс, при наличии этого треугольника в центре «Спартак» и чемпионство выигрывал. И сегодня было видно, что когда этот треугольник был хотя-бы частично восстановлен, команда уже успокоилась. Все начали понимать свои позиции, и кому что делать на поле: Ханни стал выдвигаться вперёд, а этот треугольник стал подчищать ниже его. Плюс, также вышел Тимофеев. И он хорошо доиграл момент, когда мяч попал в штангу. Этого доигрывания моментов в первом тайме и не хватало.
Отмечу, что в последнее время «Спартак» пропускает очень и очень много: три от «Тула», два от «Урала» это много, да ещё и на своём поле. С такими проблемами в обороне играть в еврокубках тяжело. Я бы ещё понял, если бы соперниками были бы, к примеру, «Манчестер Сити», «Барселона» - то есть гранды, где играют одни из лучших мастеров. Будь это при таких соперниках – можно было бы говорить о классе команд. Но ведь пропустили три мяча от «Ренджерс», плюс, если не ошибаюсь, в одном из забитых «Спартаком» мячей было положение вне игры.
Как мне кажется, имеет смысл возвращаться к треугольнику Глушаков-Фернандес-Зобнин. При его наличии игроки понимают где, кому и в какой зоне играть.
- Вот уже более двух недель в «Спартаке» не могут определиться с новым именем главного тренера. Как это понимать? Что происходит?
- На мой взгляд решение дать нынешнему штабу доработать до зимней паузы будет правильным решением. Вы же не будете приглашать в команду тренера на один-полтора месяца? Контракт наверняка будет подписан на два-три года. И тут нужно взвешенное решение. Видимо был эмоциональный выплеск вида «всё меняем». И это происходило в попыхах.
А сейчас всё это действо притормозилось. И это правильное решение: нужно ведь тщательно проанализировать – кого вы будете приглашать. Думаю, будет правильно оставшееся время спокойно доработать. Тем более что уже наверняка есть какие-либо кандидаты на должность главного тренера. Но такие перестановки – это не колесо автомобилю поменять. Тут сразу с места не поедешь. Назначить сейчас на эмоциях нового тренера – это была бы ошибка. А так у Рианчо есть контракт. И он был в штабе команды. Думаю что он и будет дорабатывать до конца текущего отрезка. А там уже будет приниматься взвешенное решение: дать ли ему шанс доработать до конца турнира, или уже в зимнюю паузу назначить нового специалиста.
Ведь назначая кого-либо в спешке гораздо выше шанс ошибиться. И что потом, через 2-3 месяца увольнять ещё одного главного тренера? И что нужно будет делать уже тогда?
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