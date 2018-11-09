"Спартак" может провести следующий матч в Лиге Европы при пустых трибунах

УЕФА может наказать "Спартак" закрытием трибун на следующий домашний матч против венского "Рапида".В игре с "Рейнджерс" (4:3) фанаты красно-белых использовали пиротехнику. В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине уже наказывал красно-белых двумя гостевыми матчами еврокубков без фанатов, на третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года."Спартак" может быть наказан как на гостевой матч с "Вильярреалом" (13 декабря), так и на домашнюю игру с "Рапидом" (29 ноября). Решение будет принято в ближайшее время.