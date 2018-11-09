"Спартак" может провести следующий матч в Лиге Европы при пустых трибунах

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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Новости партнеров

"Спартак" может провести следующий матч в Лиге Европы при пустых трибунах

УЕФА может наказать "Спартак" закрытием трибун на следующий домашний матч против венского "Рапида".

В игре с "Рейнджерс" (4:3) фанаты красно-белых использовали пиротехнику. В июне комитет УЕФА по этике и дисциплине уже наказывал красно-белых двумя гостевыми матчами еврокубков без фанатов, на третью игру наказание распространялось условно с испытательным сроком в два года.

"Спартак" может быть наказан как на гостевой матч с "Вильярреалом" (13 декабря), так и на домашнюю игру с "Рапидом" (29 ноября). Решение будет принято в ближайшее время.

Sport24
Теги: Спартак Рейнджерс Рапид
Сегодня, 15:22
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#9  Blessing  Спб (Сегодня, 15:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не велика потеря, на них и так никто не ходит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Romella  Красноярск (Сегодня, 15:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Сейчас видимо снова всем пох...

да не совсем там было хорошо-тихо..
Ведь,и Вы увидели разницу..показательный балет
у нас в Красноярске приезжает около 100 чиновников разного ранга на Спортзал..вычищают всю набережную..Лепота!
а выгнать падаль..зачем?все мы русские..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#7  Rasmuz   (Сегодня, 15:39)
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online

При желании найти пиротехников не составит труда. Только желания нет. Хотя это прямые финансовые потери клуба и лишение адекватных болельщиков возможности поддержать команду.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#6  rocker31  К-G (Сегодня, 15:34)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как так на ЧМ,всё тихо было? Значит могуг,когда хотят?! Сейчас видимо снова всем пох...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#5  Romella  Красноярск (Сегодня, 15:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
всё делалось к тому..
фратрия-дешёвая ***асия!федуна прикормыши..горите в аду..
Правильно ..вообще,нужно было сжечь эту открывашку..и продолжать играть в Лужниках
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#4  Realist2000   (Сегодня, 15:27)
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И будет справедливо! Может тогда какая-нибудь служба безопасности займется этими псевдофанатами и освободит от них трибуны. Вполне реально сотню-другую посадить на первый раз суток на 15,а при повторном дать реальный срок.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#3  1632   (Сегодня, 15:27)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
вот хоть бы раз нашли этих пиротехников и засунули им в жопу эти рактеницы, из-за пары дебилов должна страдать команда и болельщики

их при входе на арену надо таким дятлам в задницу засовывать...
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#2  Зритель   (Сегодня, 15:25)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Как они пиротехнику на стадион проносят?
Страшно даже представить себе, на что идут спартаковские фанаты ради дыма мешающего играть их команде.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 15:24)
  • +4
  •  (6)

вот хоть бы раз нашли этих пиротехников и засунули им в жопу эти рактеницы, из-за пары дебилов должна страдать команда и болельщики


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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