Тренер "Копенгагена": добиться хорошего результата с "Зенитом" будет трудно

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа против "Зенита".Прошлый матч команды сыграли вничью (1:1) в Дании."Вероятно, соперник будет больше контролировать мяч, создаст больше моментов, но они не говорили, что победят. Впрочем, добиться хорошего результата будет трудно. Это важная игра. Каким бы ни был результат завтрашнего матча, мы довольны выступлением в Лиге Европы и результатом, которого уже добились", - цитирует Сольбаккена пресс-служба клуба.Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени.