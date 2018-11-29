Тренер "Копенгагена": добиться хорошего результата с "Зенитом" будет трудно

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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Тренер "Копенгагена": добиться хорошего результата с "Зенитом" будет трудно
Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа против "Зенита".
Прошлый матч команды сыграли вничью (1:1) в Дании.
"Вероятно, соперник будет больше контролировать мяч, создаст больше моментов, но они не говорили, что победят. Впрочем, добиться хорошего результата будет трудно. Это важная игра. Каким бы ни был результат завтрашнего матча, мы довольны выступлением в Лиге Европы и результатом, которого уже добились", - цитирует Сольбаккена пресс-служба клуба.
Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени.
"Газета.ру"
Прошлый матч команды сыграли вничью (1:1) в Дании.
"Вероятно, соперник будет больше контролировать мяч, создаст больше моментов, но они не говорили, что победят. Впрочем, добиться хорошего результата будет трудно. Это важная игра. Каким бы ни был результат завтрашнего матча, мы довольны выступлением в Лиге Европы и результатом, которого уже добились", - цитирует Сольбаккена пресс-служба клуба.
Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени.
"Газета.ру"
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