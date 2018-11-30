Источник: "Спартак" предъявит иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА

"Спартак" хочет подать в суд на напавшего на Дениса Глушакова фаната Мирослава Голунова.Сумма иска может составить размер штрафа, который будет наложен УЕФА на клуб за данный инцидент.Стандартный штраф УЕФА за появление болельщиков на поле составляет 5 000 евро.