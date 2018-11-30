Источник: "Спартак" предъявит иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Источник: "Спартак" предъявит иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА

"Спартак" хочет подать в суд на напавшего на Дениса Глушакова фаната Мирослава Голунова.

Сумма иска может составить размер штрафа, который будет наложен УЕФА на клуб за данный инцидент.

Стандартный штраф УЕФА за появление болельщиков на поле составляет 5 000 евро.

"Чемпионат"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:33
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14
(4)
#14  horse72  Сибирь (Сегодня, 17:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А это не бородатая Кончита Вурст случаем была? Поступок пи ...ческий конечно. Подставил клуб, зная что по рылу в ответ не прилетит.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#13  Городовой  Россия (Сегодня, 16:47)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хулиганство должно быть наказано.Достали дебилы на стадионах.Может если их заставят за все платить,то и ситуация изменится.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#12  пушкин  спб (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Это правильно.

Что правильно...., даже за самые благородные порывы, воплотить желание миллионов в жизнь, люди страдают.... Одни беды из-за вашей команды простому болельщику.
Хотя, если миллионы скинутся, и ему что останется, за самопожертвование, ради веры...


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#11  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:10)
  • 0
  •  (8)

Это правильно.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#10  пушкин  спб (Сегодня, 16:10)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Поболел, плять.... confused


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#9  Sergeevich   (Сегодня, 16:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Чесайнаг
.Глушаков сколько голов в чемпионском сезоне важных забил

Вы 16 лет будете жить "прошлым" до следующего чемпионства?

Ну серьезно, один сезон уже слили, второй вот-вот.
Это не говоря о том как Россию в еврокубках представляют...

После каждого поражения начинается "а вот в чемпионский год..." уже не смешно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 16:01)
  • 0
  •  (4)

Цитата: nedva
Ну, правильно. Только так и надо недоумков учить. А ещё запретить ему на год-два посещение стадиона, пусть дома книжки читает...

на 5 запретили


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  Denx   (Сегодня, 16:00)
  • -3
  •  (7)
online

Привет боты ну вы раскудахтались как же топите за глушака школьники малолетние
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#6  Батька   (Сегодня, 15:54)
  • +4
  •  (12)

Справедливо ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#5  nedva  Russia (Сегодня, 15:51)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
только спартаковцы готовы гнобить и oбcиpaть своих вчерашных кумиров


Не только. Можно вспомнить вечно воюющих торпедовцев, Динамо с их пентбольной стрельбой на базе...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 15:48)
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Этого "болельщика-комикадзе" уже осудили на 10 суток и в течении 5 лет ему табу на посещение стадиона, докамикадзился, его там Черданцев назвал школьником из-за роста, а ему как выяснилось 24 года, из школьного возраста уже вырос, а мозгов не нажил, если иск к нему будет удовлетворён, хотя-бы на половину, это уже что-то, я думаю в следующий раз он, или кто-бы то не был, всё-таки будут включать мозги, прежде чем такое сделать.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 15:45)
  • -3
  •  (11)

Все по справедливости.Пусть yeбoк и платит.Глушаков сколько голов в чемпионском сезоне важных забил.Об этом почему то никто не вспоминает.На фиг вообще такие болельщики нужны команде.Не хочется про всех болел говорить,но только спартаковцы готовы гнобить и oбcиpaть своих вчерашных кумиров,будь это действующие,или бывшие футболисты,ставшие потом тренерами в клубе(Черчесов,Карпин,Ананко,Аленичев) неужели вам не стыдно.Не представляю,чтобы армейцы себе такое позволили
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 15:45)
  • +8
  •  (12)

nedva,
И то же самое для файеристов и матерщинников на трибунах во внутренних матчах.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 15:37)
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, правильно. Только так и надо недоумков учить. А ещё запретить ему на год-два посещение стадиона, пусть дома книжки читает...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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