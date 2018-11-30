Источник: "Спартак" предъявит иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Красноярск
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Ренджерс
|5
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
|5
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|5
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|9
|4
|Акхисар
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
|5
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|3
|Ренн
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Яблонец
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Види
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|4
|ПАОК
|5
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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Источник: "Спартак" предъявит иск выбежавшему на поле фанату на сумму штрафа УЕФА
"Спартак" хочет подать в суд на напавшего на Дениса Глушакова фаната Мирослава Голунова.
Сумма иска может составить размер штрафа, который будет наложен УЕФА на клуб за данный инцидент.
Стандартный штраф УЕФА за появление болельщиков на поле составляет 5 000 евро.
"Чемпионат"
Сумма иска может составить размер штрафа, который будет наложен УЕФА на клуб за данный инцидент.
Стандартный штраф УЕФА за появление болельщиков на поле составляет 5 000 евро.
"Чемпионат"
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