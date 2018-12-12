"Зенит" отправился в Чехию

"Зенит" вылетел в Чехию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии".Вечером питерский клуб проведет пресс-конференцию и открытую тренировку в Праге, на стадионе "Эден Арена".Матч со "Славией" пройдет в четверг, 13 декабря, начало - в 23:00 мск.