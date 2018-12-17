Сергей Силкин: шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в 1/8 финала — 50 на 50

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервьюпрокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Зенита» и «Краснодара».- Из групп на предыдущей еврокубковой стадии вышли команды, набравшие наибольшее количество очков — это говорит о том, что они находятся в хорошей форме и хороший футбол показывают. Нельзя сказать, что нашим командам достались какие-то непроходимые, страшные соперники, но и нельзя сказать, что они легкие, - приводит слова Силкина корреспондентВиктория Яковлева. - Считаю, что и у «Краснодара», и у «Зенита» 50 на 50 шансы на выход в следующую стадию турнира. Все зависит от того, как команды поработают в межсезонье, как наберут форму, что будут представлять из себя. Не наберут форму — сложновато будет.- Немецкие команды всегда были сложными для нас. Мы всегда тяжело играем с ними. Потому что и уровень футбола там очень вырос, и команды дисциплинированные, силовые. Достаточно быстро переходят в центр поля. В современный футбол играют. Чтобы с ними соперничать, надо самим быть на ходу. Соперник «Зенита» - «Фенербахче» - тоже не подарок. Как на стадионах в Турции болеют - так, наверное, нигде не болеют, там просто сумасшествие на аренах происходит. Поэтому важно очень — не провалиться в первой игре.- Беспокойства никакого нет. Думаю, что в зимнюю паузу «Зенит» сейчас встряхнется, разберется в причинах своего спада в чемпионате России. Времени на это достаточно. Повторюсь, шансы здесь 50 на 50.- Мне кажется, что у загребского «Динамо» (это хорошая команда) и «Виктории» тоже шансы примерно равны. Ну, а в другой паре, думаю, «Интер» выиграет. «Спартак» в разобранном состоянии подошел к Лиге Европы. Если бы они показывали футбол, который был два года назад, проблем с «Рапидом» у них быть не должно было.