Сергей Силкин: шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в 1/8 финала — 50 на 50

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|6
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|Цюрих
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|10
|3
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|6
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|6
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|18
|2
|Селтик
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|6
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|7
|4
|Русенборг
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|6
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|3
|Бордо
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|7
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|14
|2
|Фенербахче
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|7
|4
|Андерлехт
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|16
|2
|Спортинг
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|13
|3
|Ворскла
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|6
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|12
|2
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|10
|3
|Милан
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|4
|Дюделанж
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
Евгений Коноплянка рассказал, почему он перестал играть в футбол во дворе: я, наверное, поседел тогда
18:36
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
Юрий Газинский - Кокорину и Мамаеву: мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята (4)
17:46
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
Сергей Семак: "Зениту" достался непростой жребий, с "Фенербахче" сыграть не очень хотелось (2)
17:32
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб
17:04
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
Мурад Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" - клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире (1)
16:34
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место (2)
15:34
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
"Зенит" будет играть с "Фенербахче", "Краснодар" ждёт "Байер". Итоги жеребьёвок еврокубков (30)
13:36
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
Сергей Чебан - Ахметову: продолжай работать и радовать нас своими успехами и, главное, не задирай нос (1)
11:38
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
ЦСКА поздравил Чиди Одиа с юбилеем (4)
10:49
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Дмитрий Радченко: для "Зенита" лучшие варианты в первом раунде плей-офф - "Мальме" или БАТЭ (1)
Сергей Силкин: шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в 1/8 финала — 50 на 50
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для «Зенита» и «Краснодара».
- Из групп на предыдущей еврокубковой стадии вышли команды, набравшие наибольшее количество очков — это говорит о том, что они находятся в хорошей форме и хороший футбол показывают. Нельзя сказать, что нашим командам достались какие-то непроходимые, страшные соперники, но и нельзя сказать, что они легкие, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Считаю, что и у «Краснодара», и у «Зенита» 50 на 50 шансы на выход в следующую стадию турнира. Все зависит от того, как команды поработают в межсезонье, как наберут форму, что будут представлять из себя. Не наберут форму — сложновато будет.
- Что думаете об игре немецкого «Байера» и турецкого «Фенербахче»?
- Немецкие команды всегда были сложными для нас. Мы всегда тяжело играем с ними. Потому что и уровень футбола там очень вырос, и команды дисциплинированные, силовые. Достаточно быстро переходят в центр поля. В современный футбол играют. Чтобы с ними соперничать, надо самим быть на ходу. Соперник «Зенита» - «Фенербахче» - тоже не подарок. Как на стадионах в Турции болеют - так, наверное, нигде не болеют, там просто сумасшествие на аренах происходит. Поэтому важно очень — не провалиться в первой игре.
- Есть беспокойство по поводу «Зенита», учитывая, что в последнее время он выглядел не очень убедительно?
- Беспокойства никакого нет. Думаю, что в зимнюю паузу «Зенит» сейчас встряхнется, разберется в причинах своего спада в чемпионате России. Времени на это достаточно. Повторюсь, шансы здесь 50 на 50.
- Чешская «Виктория» и австрийский «Рапид», «обидчики» ЦСКА и «Спартака», сыграют с хорватским «Динамо» и итальянским «Интером» соответственно.
- Мне кажется, что у загребского «Динамо» (это хорошая команда) и «Виктории» тоже шансы примерно равны. Ну, а в другой паре, думаю, «Интер» выиграет. «Спартак» в разобранном состоянии подошел к Лиге Европы. Если бы они показывали футбол, который был два года назад, проблем с «Рапидом» у них быть не должно было.
- Из групп на предыдущей еврокубковой стадии вышли команды, набравшие наибольшее количество очков — это говорит о том, что они находятся в хорошей форме и хороший футбол показывают. Нельзя сказать, что нашим командам достались какие-то непроходимые, страшные соперники, но и нельзя сказать, что они легкие, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Считаю, что и у «Краснодара», и у «Зенита» 50 на 50 шансы на выход в следующую стадию турнира. Все зависит от того, как команды поработают в межсезонье, как наберут форму, что будут представлять из себя. Не наберут форму — сложновато будет.
- Что думаете об игре немецкого «Байера» и турецкого «Фенербахче»?
- Немецкие команды всегда были сложными для нас. Мы всегда тяжело играем с ними. Потому что и уровень футбола там очень вырос, и команды дисциплинированные, силовые. Достаточно быстро переходят в центр поля. В современный футбол играют. Чтобы с ними соперничать, надо самим быть на ходу. Соперник «Зенита» - «Фенербахче» - тоже не подарок. Как на стадионах в Турции болеют - так, наверное, нигде не болеют, там просто сумасшествие на аренах происходит. Поэтому важно очень — не провалиться в первой игре.
- Есть беспокойство по поводу «Зенита», учитывая, что в последнее время он выглядел не очень убедительно?
- Беспокойства никакого нет. Думаю, что в зимнюю паузу «Зенит» сейчас встряхнется, разберется в причинах своего спада в чемпионате России. Времени на это достаточно. Повторюсь, шансы здесь 50 на 50.
- Чешская «Виктория» и австрийский «Рапид», «обидчики» ЦСКА и «Спартака», сыграют с хорватским «Динамо» и итальянским «Интером» соответственно.
- Мне кажется, что у загребского «Динамо» (это хорошая команда) и «Виктории» тоже шансы примерно равны. Ну, а в другой паре, думаю, «Интер» выиграет. «Спартак» в разобранном состоянии подошел к Лиге Европы. Если бы они показывали футбол, который был два года назад, проблем с «Рапидом» у них быть не должно было.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.