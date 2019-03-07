"Арсенал": Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку.

"Арсенал" тщательно изучил все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения этого вопроса с футболистом и его семьей решили, что он не поедет в Баку. Мы написали письмо в УЕФА и выражаем глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Генрих является ключевым игроком для нашего клуба, поэтому это большая потеря. Ситуация очень грустная, так как финалы случаются редко в карьере футболиста", – написано в заявлении "Арсенала" на сайте.
Теги: Мхитарян Арсенал Челси
Сегодня, 14:11
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