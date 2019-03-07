Унаи Эмери: когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в премьер-лиге

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в интервью официальному сайту УЕФА высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы с "Челси".

"Первоочередная мысль, которую я должен был донести до футболистов в этом сезоне, сводилась к тому, что мы будем бороться за победы во всех турнирах. Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в премьер-лиге. Хорошо, но это мне решать, кому предоставить отдых, а кому нет. Я хочу, чтобы вы не думали, что можете не участвовать в матчах на ранней стадии, но придти ко мне с наступлением полуфинала или финала и сказать, что вот он я, готов к игре. В течение всего сезона этому турниру уделялось большое внимание, ставились цели добиться чего-то серьезного", - сказал Эмери.
Теги: Эмери Арсенал Челси
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