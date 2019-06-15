Президент УЕФА: всякий раз, когда работаем с английскими клубами, возникают жалобы

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику, связанную с выбором места проведения финала Лиги Европы. Напоминаем, что "Арсенал" и "Челси" (1:4) проводили решающий матч в Баку.- Всякий раз, когда мы имеем дело с английскими клубами, возникают жалобы. Это не способствует росту популярности в европейском футболе. Если бы меня спросили, почему мы решили провести финал Лиги Европы в Баку, я бы ответил, что там живут люди. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался. Они бы приехали и играли без проблем.Полтора года назад мы решили провести матч в Баку, где есть современный стадион вместимостью в 70 тыс. человек. Думаю, в Англии есть лишь один стадион, вмещающий больше зрителей. Они должны были смотреть матч в 11 вечера из-за разницы во времени, но никто не жаловался. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии или Германии, - приводит слова президента goal.com