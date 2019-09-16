Матч группы С будет обслуживать финская бригада арбитров во главе с Маттиасом Гестраниусом. Ассистенты рефери — Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр — Вилле Невалайнен.
Встречу между "Лудогорцем" и ЦСКА в группе H обслужит боснийская бригада арбитров. Главный судья — Ирфан Пельто. Ассистенты рефери — Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо. Четвертый арбитр — Адмир Шехович, информирует официальный сайт УЕФА.
Назначены арбитры на матчи "Базель" — "Краснодар" и "Лудогорец" — ЦСКА в Лиге Европы
Названы арбитры, которые будут работать на матчах 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Базелем" и "Краснодаром", а также "Лудогорцем" и ЦСКА. Обе встречи состоятся 19 сентября.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»