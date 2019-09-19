Дмитрий Хомуха: ЦСКА вполне по силам обыграть "Лудогорец", но я считаю, что будет ничья
Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями о предстоящего матча между московским ЦСКА и "Лудогорцем" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
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"Сегодня ЦСКА вполне по силам обыграть "Лудогорец", но европейский уровень диктует, конечно. Армейцы смогут набрать очки в матче, а при удачном стечении обстоятельств можно и победу ждать. Очень важно с точки зрения стратегии начать турнир именно с победы: 3 очка в начале — это очень хороший задел. Но я считаю, что сегодня будет ничья", — сказал Хомуха в беседе с Sport24.
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