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ЦСКА дома проиграл "Эспаньолу"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Эспаньола" - 0:2.

Лига Европы

2 тур

Гол: Лэй, 64, Кампусано, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Гогуа, 46), Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Ахметов (Бийол, 77), Бистрович, Влашич, Кучаев (Обляков, 67), Сигурдссон, Чалов

Эспаньол: Диего Лопес, Калеро, Коршья, Давид Лопес, Педроса, Гранеро (Лосано, 90), Санчес, Рока, Варгас, Лэй (Пьятти, 77), Кальери (Кампусано, 22)

Предупреждения: Фернандес, 37, Гранеро, 68, Лэй, 70, Обляков, 87, Бистрович, 90+2


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Теги: ЦСКА Эспаньол
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16 Тамбов 11 8
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