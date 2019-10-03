Виктор Гончаренко: 18-я команда Ла Лиги обыграла лидера РПЛ? Абсолютно неуместно об этом говорить

Rusfootball.info. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Эспаньола" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2), передает корреспондент

Фото: ТАСС





- Иногда тяжело принять результат, но надо. Надо идти вперед, даже когда некуда. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы меня можете бить этим, но через такое надо пройти. Когда ты имеешь преимущество в еврокубках, ситуация на тоненького.



В современном футболе разница между победой и поражением практически стирается. Результат зависит от одного единоборства, одной передачи, одного удара.



- Вы вчера говорили, что команда научилась дожимать свои матчи и действовать лучше в концовках. Кажется, как раз этого сегодня и не хватило.



- Говорил, будет другая игра, которая будет отличаться от матчей в чемпионате России. Я говорил, что мы научились дожимать в чемпионате. А здесь надо понимать, что есть один момент, который может решить матч. У нас не хватает хладнокровия в этих ситуациях.



- Какое ключевое единоборство в матче?



- Оно на поверхности. Поэтому... Тот же Гогуа - у него в карьере есть и взлеты, и падения. После того, как он перешел из "Тамбова", который только вышел в РПЛ, и сейчас такой матч и такое напряжение... Дело даже в не этом, а в том, что он начал играть значительно глубже, нежели Дивеев. Но это не критика, он просто не до конца понимает нашу защиту.



- Получается, что настолько велика разница между Ла Лигой и РПЛ, что 18-я команда обыгрывает лидера?



- Абсолютно неуместно об этом говорить. Еще раз скажу, что не надо обращать внимания на то, на каком месте находится "Эспаньол". У них все матчи были такие, как сегодня. Они могли и выиграть, и проиграть.



- Насколько серьезная травма у Дивеева и успеет ли восстановиться к матчам молодежной сборной?



- Завтра все оценим.



- Ошибка Магнуссона во втором голе - это из-за травмы? Он сейчас вышел из раздевалки на костылях.



- Это следствие того, что мы потеряли контроль.