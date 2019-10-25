Букмекеры назвали вероятность выхода "Краснодара" из группы в Лиге Европы

Аналитики букмекерских контор оценили шансы краснодарского клуба пробиться в плей-офф.На данный момент подобный исход оценивается коэффициентом 3.20, что составляет 30% вероятности.На невыход "Краснодара" в плей-офф можно поставить за 1.35 (70%).Если краснодарцы займут первое место в своей группе, сыграет ставка с коэффициентом 13.00.После трех туров "Краснодар" с тремя набранными очками занимает третье место в группе C, отставая от идущего вторым "Хетафе" на три балла и от лидирующего "Базеля" на четыре.