Аналитики букмекерских контор оценили шансы краснодарского клуба пробиться в плей-офф.
На данный момент подобный исход оценивается коэффициентом 3.20, что составляет 30% вероятности.
На невыход "Краснодара" в плей-офф можно поставить за 1.35 (70%).
Если краснодарцы займут первое место в своей группе, сыграет ставка с коэффициентом 13.00.
После трех туров "Краснодар" с тремя набранными очками занимает третье место в группе C, отставая от идущего вторым "Хетафе" на три балла и от лидирующего "Базеля" на четыре.
Sport24
Букмекеры назвали вероятность выхода "Краснодара" из группы в Лиге Европы
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