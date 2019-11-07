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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан"

"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Партизан" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы - 3:0.

Лига Европы

4 тур

Голы: Гринвуд, 21, Марсьяль, 33, Рэшфорд, 49.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уан-Биссака, Янг, Рохо, Магуайр, Фред (Гарнер, 63), Мактоминей (Лингард, 75), Мата, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Перейра, 67).

"Партизан": Стойкович, Милетич, Остоич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Шчекич, Здьелар, Асано (Стеванович, 69), Сума, Садик (Иванович, 85).

Предупреждения: Натхо, 32, Павлович, 58, Янг, 71.


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Теги: Манчестер Юнайтед Партизан
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