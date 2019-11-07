Ничья, которая ничего не стоит. ЦСКА остаётся без побед в Лиге Европы

Реальных шансов на плей-офф не было уже до стартового свистка, но в случае неудачного результата (ничья оставляла совсем мизер) надежды умирали и математические. А как жить молодой команде даже без теоретических турнирных перспектив?
Видимо, максимально ответственно к четвёртому туру отнеслись и фанаты. Гостевую квоту выкупили за два дня, причём некоторые московские болельщики просто не успели из-за приятелей ЦСКА из Польши, Сербии и Греции. Перед игрой было жарко – сначала даже сообщали, что закрыли из-за хулиганов целую ветку метро (потом оказалось, что станцию).
Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c— Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019
Дрались в подземке, потом около стадиона (группу болельщиков под присмотром полиции мотали около арены два часа, а кто-то оказался задержан), а в конце концов на гостевых фанатов около трибун прыгнули неизвестные, выкрикивая антироссийские лозунги. Приём получился максимально тёплым.
Футболисты «Ференцвароша» не показали агрессии даже близкой к собственным фанатам. Хозяева больше владели мячом (на старте – намного, далее разница становилась меньше), вроде бы тянули инициативу на себя, но не соорудили практически ничего за целый тайм. ЦСКА оставался где-то около того же.
Несмотря на владение, на заключительную треть поля «Ференцварош» забирался пугливо и выбирал из двух доступных режимов – сваливался на фланг или забрасывал (даже не стесняясь) по центру. Центральным защитникам ЦСКА максимально некомфортно, когда за спиной полполя пустого пространства: но когда владение 25 процентов, а позади только Акинфеев и сразу лицевая, Дивеев и Карпов снимали подачи максимально уверенно.
Исключительным моментом стал только конец тайма. Последние пятнадцать минут ЦСКА наконец-то сумел забрать мяч и хоть чуть-чуть подвигать его на чужой половине, но заработал только острую контратаку в компенсированное время (пошла после потери Марио на фланге). В результате выручил только подставивший голов Магнуссон.
Когда закончился перерыв, брать смелость на себя пришлось уже российской команде. ЦСКА включил фирменный прессинг (отрезками он работал и в первом тайме), но сразу не сумел благодаря нему организовать себе преимущество. Во многом сказывалась и форма лидеров. Вновь не складывалось у Николы Влашича. Чуть не везло Чалову. Может, мешала и дымовая завеса – гостевые фанаты красиво зажгли по ходу второго тайма.
Горит pic.twitter.com/Sc20e8MbV0— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) November 7, 2019
Новая (хотя, конечно, уже хорошо знакомая) метода довела вратаря «Ференцвароша» до помарки, но Сигурдссон не попал в пустые ворота. Хотя гораздо примечательнее был эпизод до этого – после стандарта оборона ЦСКА растерялась и оставила Акинфеева на расстрел.
Игорь достал легендарную чудо-ногу и напомнил, кто здесь лучший.
Мега-сейв Игоря Акинфеева ? #ЛигаЕвропы #ФеренцварошЦСКАpic.twitter.com/w6JXQrPwYi— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 7, 2019
Правда, довольно скоро Акинфеев чуть всё не испортил. После удара со стандарта бывший вратарь сборной не сумел вовремя сложиться и едва не пустил мяч сквозь себя. Обошлось.
ЦСКА всё-таки мог и должен был забивать, но удар из пределов штрафной у Чалова не получился, Влашич так и продолжил поскальзываться и лупить сильно мимо створа, а у Бистровича не вышло того же фокуса, который он проворачивал в Саранске. Увы, но повторялся сценарий домашней встречи – тогда красно-синие тоже не смогли забить и снять все вопросы.
Правда, и ключевого преимущества ЦСКА так и не добился. Поэтому и у венгерской стороны остаются такие же поводы огорчаться по поводу исхода встречи. Момент с ногой Акинфеева весит больше всего того, что у было у гостей за полтора часа.
На компенсированное время «армейцы» ещё и остались в меньшинстве (вторую игру подряд). На этот раз две жёлтые схлопотал Кирилл Набабкин, которого Виктор Гончаренко внезапно выпустил вместо Магнуссона к заключительной трети. Получил вторую жёлтую защитник, кстати, на ровном месте – устроил толкотню на угловом и был выгнан с поля.
ЦСКА ещё ни разу не выходил из группы Лиги Европы (не берём Кубок УЕФА), но теперь придётся остаться без плей-офф. Эфемерные шансы, возможно, и остаются, но проценты ничтожны – слишком многое должно сложиться в среде соперников.
Да и нужна ли эта Лига Европы такому ЦСКА, который так и не забил «Ференцварошу» за два матча?
Лига Европы, 4 тур
"Ференцварош" - ЦСКА 0:0
"Ференцварош": Дибуш, Блажич, Ботка, Чивич, Ловренчич, Шкварка (Варга, 84), Зубков, Харатин, Игнатенко, Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Исаэл, 82).
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Карпов, Дивеев, Фернандес, Сигурдссон, Бийол (Кучаев, 63), Обляков, Ахметов (Бистрович, 59), Влашич, Чалов.
Предупреждения: Бийол, 18, Игнатенко, 18, Шкварка, 20, Харатин, 25, Влашич, 28, Ботка, 74, Набабкин, 85, 90+2, Фримпонг, 90+2
Удаление: Набабкин, 90+2.