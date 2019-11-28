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"Рома" со счетом 3:0 разгромила "Истанбул"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Рома" обыграла "Истанбул" со счетом 3:0.

Лига Европы

5 тур

Голы: Верету, 30 (пен), Клюйверт, 41, Джеко, 45+1.

"Истанбул": Гюнок, Клиши, Шкртел (Озджан, 52), Епуряну, Карлуш Понк (Робиньо, 46), Окечукву, Кахведжи, Топал, Вишча, Гульбрандсен (Бехич, 16), Кривелли.

"Рома": Лопес, Сантон, Коларов (Спинаццола, 53), Смоллинг, Манчини, Пеллегрини (Ундер, 71), Дзаньоло, Диавара, Верету, Клюйверт, Джеко (Мхитарян, 72).

Предупреждения: Топал, 29, Коларов, 35.


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Теги: Рома Истанбул Башакшехир
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