В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Рома" обыграла "Истанбул" со счетом 3:0.
Лига Европы
5 тур
Голы: Верету, 30 (пен), Клюйверт, 41, Джеко, 45+1.
"Истанбул": Гюнок, Клиши, Шкртел (Озджан, 52), Епуряну, Карлуш Понк (Робиньо, 46), Окечукву, Кахведжи, Топал, Вишча, Гульбрандсен (Бехич, 16), Кривелли.
"Рома": Лопес, Сантон, Коларов (Спинаццола, 53), Смоллинг, Манчини, Пеллегрини (Ундер, 71), Дзаньоло, Диавара, Верету, Клюйверт, Джеко (Мхитарян, 72).
Предупреждения: Топал, 29, Коларов, 35.
"Рома" со счетом 3:0 разгромила "Истанбул"
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