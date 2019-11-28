Эмери: "Арсенал" пытался отыграться в матче с "Айнтрахтом", но ничего не создал для этого

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Айтрахтом" (1:2)."Мы потерпели поражение, но что касается Лиги Европы — есть последний матч, чтобы выполнить задачу. В первом тайме мы продемонстрировали прогресс и имели много возможностей, чтобы забить, но не воспользовались ими.Начало второго тайма сложились хорошо, но затем мы утратили контроль на четверть часа и не сумели изменить результат. Мы пытались отыграться, но не создали каких-либо явных возможностей, чтобы забить.Я настроен позитивно, но в то же время реалистично, и мы проиграли хорошему сопернику. Мы прибавили, если сравнивать с предыдущим нашим матчем, и мы по-прежнему первые в группе. Остается возможность пройти дальше, хотя упущен шанс сделать это уже сегодня", — рассказал Эмери в интервью BT Sport.