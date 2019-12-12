Юнгберг: горжусь игроками "Арсенала", у них потрясающий характер

Главный тренер "Арсенала" Фредрик Юнгберг подвел итоги матча 6-го тура группового Лиги Европы со "Стандардом" (2:2)."Хорошо сыграли хорошо, придерживались плана в первом тайме. У них не было ни одного удара в створ. К перерыву должны были вести в один или два гола.Соперник забил два гола после отскоков, за такое нельзя ругать футболистов. Матч закончился 2:2, но могли бы сделать 3:2. Но у меня была информация о счете в параллельной игре, поэтому мы не стали переусердствовать.Характер у команды потрясающий. Я действительно горжусь игроками. Это хорошо для нас в будущем. Они не останавливаются.Первое месте в группе? Это очень, очень хорошо. Мы отлично стартовали, затем имели некоторые проблемы. В последнее время мы сыграли много матчей, я хотел дать молодым шанс, нужно было ротировать состав", — цитирует Юнгберга Football.London.