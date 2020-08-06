Джеррард не становится героем Глазго, а «Севилья» «съедает» «Рому». Главное из прошедших матчей Лиги Европы

В Лиге Европы определились все пары 1/4 финала. В четверг обошлось без сенсаций.

Фото: ФК "Севилья"