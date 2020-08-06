Джеррард не становится героем Глазго, а «Севилья» «съедает» «Рому». Главное из прошедших матчей Лиги Европы

«Байер» ещё до начала пандемии сделал хороший задел, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Леверкузенцы в первом матче в Глазго победили со счетом 3:1. После такой победы в ответной встрече от «Рейнджерс», которых возглавляет Стивен Джеррард, требовалось настоящее чудо. Шотландцам нужно было забивать трижды.
Впрочем, «Байер» так и не дал сопернику помечтать о чем-то большем. С первых минут хозяева взялись за дело, начав методично раскачивать оборону гостей. Особенно старался Кай Хаверц, за которым охотятся топ-клубы. Уже на 15-й минуте Хаверц проверил на прочность перекладину ворот соперника ударом из крайне непростого положения. Ещё через шесть минут всё тот же Хаверц упустил прекрасный шанс открыть счет, не реализовав выход один на один.
В начале второго тайма мастер-класс по реализации таких моментов продемонстрировал Мусса Диаби. Он получил мяч за спинами защитников «Рейнджерс» и вколотил его под перекладину. Примечательно, что Хаверц так и не усвоил урок. Он успел в этой встрече запороть еще один выход один на один, там здорово сыграл Алан Макгрегор. Кто же ещё должен спасать футболистов из Глазго, если не Макгрегор, пусть и не Конор?
«Рейнджерс» лишь в концовке проверил реакцию Лукаша Градецки, да в одном эпизоде мяч с ленточки ворот «Байера» вынес защитник. Шотландцы вполне логично проиграли вновь и завершили выступление на турнире.
Съели «волчицу»
Центральный матч игрового дня проходил в Дуйсбурге. «Севилья» и «Рома» не успели провести первый матч до пандемии. В итоге было решено определить обладателя путевки в четвертьфинал по итогам одного поединка.
«Севилья» словно вспомнила о своём славном прошлом в Лиге Европы. С первых минут испанцы взвинтили темп, а «Рома» к такому оказалась не готова. Фактически все вопросы «Севилья» решила ещё в первом тайме. На 22-й минуте Серхио Регилон получил мяч на чужой половине поля и воспользовался коридором, который ему любезно предоставили игроки «Ромы». Регилон промчался через пол поля, а затем пробил низом. Пау Лопес явно сплоховал, пропустив мяч под рукой. А на 44-й минуте Лукас Окампос здорово протащил мяч и выкатил его на пустые ворота Юсеффу Эн-Несири.
Во втором тайме «Севилья» тоже превосходила соперника. Энвер Банега со штрафного попал в перекладину, а испанцы ещё и забили третий мяч, но он был отменён из-за офсайда. «Рома» запомнилась лишь глупым удалением Манчини, который на 7-й добавленной минуте ударил сзади по голове соперника.
После матча капитан «Ромы» Эдин Джеко честно признал, что «Севилья» «съела» «волчицу». Что ж, бывает и такое.
Обидчик «Краснодара» выходит в четвертьфинал
Пожалуй, одним из главных открытий плей-офф Лиги Европы можно считать «Базель». Швейцарский клуб, разгромивший на групповом этапе турнира «Краснодар» со счётом 5:0, очень уверенно вышел в четвертьфинал.
В первом матче «Базель» разгромил «Айнтрахт» со счётом 3:0. Ответная встреча в камбэк не превратилась. Хозяева были лучше соперника, а «Айнтрахт» мало чем смог удивить. В ряде эпизодов гостей выручил голкипер Кевин Трапп. А лучший отрезок франкфуртцев пришелся на начало второго тайма, когда они упустили хорошие моменты.
В концовке «Базель» ещё и добил соперника. На 88-й минуте Фабиан Фрай после удачных отскоков вышел один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.
Англия со второй попытки остановила «Олимпиакос»
Заключительную путёвку в четвертьфинал получил «Вулверхэмптон». «Волкам» в соперники достался «Олимпиакос», который на предыдущей стадии выбил из турнира лондонский «Арсенал».
«Вулверхэмтону» пришлось немало помучиться с неуступчивым соперником. Первая встреча закончилась со счётом 1:1, а команды отложили решение всех вопросов на ответный поединок.
«Волки» сразу включили прессинг, который в итоге и привёл к голу. «Олимпиакос» оказался немного не готов к столь агрессивному началу. Сперва греки подарили мяч Раулю Хименесу, который эффектным ударом едва не попал в дальний угол. А ещё через несколько минут запаниковал голкипер Бобби Аллен. Он слишком далеко отпустил мяч, потерял его в своей штрафной, а затем ещё и сфолил. Хименес уверенно реализовал 11-метровый удар. «Олимпиакос» сумел очнуться к середине первого тайма и даже пробил Руя Патрисиу, но гол не был засчитан из-за офсайда.
? The quarter-finals are set!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020
? Who will reach the last 4?#UEL pic.twitter.com/1NjZwCdYYU
Во втором тайме «Олимпиакос» мог перевести игру в овертайм. Но, пожалуй, счёт получился справедливым: «Вулверхэмптон» и сам упустил немало классных моментов, а в нужный момент выручил Патрисиу, отбивший в концовке удар головой в упор.