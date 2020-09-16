Кирьяков: игру "Динамо" в Лиге Европы жду с тревогой

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего поединка квалификации Лиги Европы бело-голубых с тбилисским "Локомотивом".
Фото: Матч ТВ
"Немного тревожно за предстоящий отбор в Лиге Европы, тем более когда противостояние состоит из одного матча, причем выездного. "Динамо" по статусу выше, но надо очень серьезно относиться к встрече в Грузии, особенно на фоне неудачных последних матчей бело-голубых. Так что жду предстоящую игру с тревогой, но надеюсь, что "Динамо" не преподнесет нам неприятных неожиданностей", - сказал Кирьяков.

Матч "Локомотив" Тбилиси - "Динамо" пройдет сегодня, 17 сентября. Начало - в 20:00 мск. Данное противостояние будет состоять из одного поединка.

Напомним, что тбилисский "Локомотив" в прошлом раунде турнира прошел румынскую "Крайову".

Во время игровой карьеры Кирьяков защищал цвета "Динамо" с 1986 по 1992 год, после чего перешел в немецкий "Карлсруэ".

Источник: Известия

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Теги: Локомотив Динамо Кирьяков
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