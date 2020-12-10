- В начале мы смотрелись очень невнятно. Если играешь так, жди моментов у своих ворот. Во втором тайме путем замен мы добились более агрессивной игры. Выправили ситуацию, но этого не хватало, чтобы спасти матч. Но после перерыва у нас хотя бы были характер и самоотдача, - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
ЦСКА потерпел поражение в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы против загребского "Динамо" со счетом 1:3. В шести матчах команда Виктора Гончаренко набрала 3 очка и заняла четвертое место в квартете с нидерландским "Фейеноордом", австрийским "Вольфсбергом" и "Динамо". В 1/16 финала ЛЕ пробились хорватский клуб, набравший 14 очков, и "Вольфсберг", на счету которого 10 турнирных баллов. "Фейеноорд", в решающем матче за выход из группы уступивший в гостях австрийцам со счетом 0:1, с 5 очками остался на третьем месте.
Гончаренко: во втором тайме мы выправили ситуацию, но этого не хватило, чтобы спасти матч с "Динамо" Загреб
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 6 тура Лиги Европы против загребского "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
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