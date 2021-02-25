Накануне "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в гостях со счетом 0:1 в ответной встрече 1/16 финала ЛЕ. В первом матче победу также одержали представители Хорватии - 3:2.
Бубнов заявил, что "Динамо" добилось успеха в противостоянии с "Краснодаром" благодаря хорошей организации игры. Он выделил действия загребского коллектива в обороне. Также Бубнов отметил игру 19-летнего вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева
"В обоих матчах Загреб победил, в первую очередь, за счет высокой организации игры, в первую очередь, в обороне. Да и впереди был неплох, во втором тайме домашней встречи даже совершил больше перспективных подходов.
Возможно, защищай ворота "Краснодара" в первой встрече Агкацев, события в противостоянии развивались бы иначе. Молодой вратарь сыграл надежно, не совершил ошибок, а в паре эпизодов выручил команду. Это, пожалуй, единственный момент со знаком "плюс", - заявил Бубнов.
Источник: Sportbox
Бубнов - о вылете "Краснодара" из ЛЕ: игра Агкацева - пожалуй, единственный момент со знаком "плюс"
Экс-игрок сборной СССР и "Спартака" Александр Бубнов высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы.
Фото: Sportbox
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