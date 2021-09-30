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Каррера: "Спартак" доказал, что матчи выигрываются не на бумаге

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал выездную победу "красно-белых" над "Наполи" в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: Getty images
"Я видел только второй тайм и видел большой "Спартак"!

Конечно, "Наполи" был фаворитом в этом матче, вы видели начало сезона, но в футболе матчи выигрываются на поле, а не на бумаге! И "Спартак" это доказал!" - приводит слова Карреры Sport24.

Московский "Спартак" во втором туре группового этапа Лиги Европы одержал волевую победу над "Наполи" (3:2). "Спартак" после этого матча имеет в активе 3 очка и занимает второе место в таблице группы C. Единоличным лидером квартета является польская "Легия", которая дома обыграла "Лестер" (1:0). В активе варшавской команды 6 очков. "Наполи" и "Лестер", набрав по 1 очку, делят 3-е и 4-е место в группе.

Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "красно-белые" стали чемпионами России и стали обладателями Суперкубка России.


Теги: Каррера Спартак Наполи
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