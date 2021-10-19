"Предстоящая встреча с "Лестером" - это еще один сложный матч, как и с "Наполи". В той игре "Спартак" тоже не был фаворитом, но вы знаете, как в итоге сложился результат, так что все возможно.
Завтра "Спартаку" будет очень важно постараться вести игру и не дать нападающим "Лестера" убегать в контратаки, потому что у них очень быстрые и техничные игроки. В игре с "Наполи" им это удалось", - сказал Каррера.
Напомним, матч с "Лестером" "Спартак" проведет в среду, 20 октября. Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "красно-белые" стали чемпионами России и стали обладателями Суперкубка России.
Источник: Sport24
Каррера дал совет "Спартаку" перед матчем с "Лестером"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с "Лестером" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
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