"У "Спартака" сегодня задача легче, чем у "Зенита". Все зависит от характера команды. Мне трудно сказать, как закончится этот матч. Очки у российских команд общие, поэтому дай бог, чтобы "Спартак" тоже победил", - приводит слова Боярского "СЭ".
Напомним, матч с "Лестером" "Спартак" проведет в среду, 20 октября. Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.
"Спартак" после 2-х туров группового этапа Лиги Европы занимает 2-е место в группе C, набрав 3 очка. Подопечные Витории проиграли "Легии" (0:1), а также одержали волевую победу над "Наполи" (3:2). "Лестер", имея в активе 1 очко, располагается на 4-й строчке в квартете.
Боярский пожелал победы "Спартаку" над "Лестером" в матче Лиги Европы
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча "Спартака" против "Лестера" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
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