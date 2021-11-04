Черевченко заявил, что у "Спартака" есть шансы на положительный результат в поединке против "Лестера".
"Конечно, у "Спартака" есть шансы против "Лестера". Как тренеру в сложной ситуации настраивать команду на такого соперника? Никак не настраивать, это психология. Рано или поздно все равно черная полоса заканчивается, наступает белая. Это стечение обстоятельств, в футболе все бывает", - сказал Черевченко.
Отметим, что матч "Лестер" - "Спартак" пройдет сегодня, 4 ноября. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Напомним, что в поединке третьего тура групповой стадии Лиги Европы "Спартак" проиграл "Лестеру" дома со счетом 3:4.
Источник: Спорт-Экспресс
Черевченко: конечно, у "Спартака" есть шансы против "Лестера"
Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко высказался о матче "Лестер" - "Спартак", который пройдет в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.
Фото: "Химки"