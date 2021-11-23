"Да они же только назначили Гисдоля! Думаю, что визит Тедеско на домашний матч "Локомотива" ничего не означает, абсолютно", - сказала Смородская.
Напомним, ранее стало известно, что Тедеско планирует посетить домашние матчи "Локомотива" и "Спартака" в Лиге Европы.
"Спартак" проведет свой матч завтра, 24 ноября. "Красно-белые" примут "Наполи" в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы. Начало игры - в 18.30 мск.
"Локомотив" 25 ноября сыграет дома против "Лацио" в матче пятого тура группового этапа ЛЕ. Встреча начнется в 20.45 мск.
Источник: Матч ТВ
"Они же только назначили Гисдоля!" Смородская отреагировала на сообщения о намерении Тедеско посетить матч "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о намерении бывшего наставника "Спартака" Доменико Тедеско посетить матч "железнодорожников" против "Лацио".
Фото: РИА Новости