— Я очень рад за него.
Мое мнение: Селихов — один из лучших вратарей России, в тройку точно входит. Сегодня он доказал это, — цитирует Джикию Sport24
"Спартак" обыграл "Наполи" (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Александр Селихов отметился в этом матче несколькими спасениями, позволив красно-белым удержать победу.
Команда Руя Витории занимает первое место в группе "С" на данный момент.
Джикия: Селихов входит в тройку лучших вратарей России
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о вратаре клуба Александре Селихове.
Фото: РИА Новости