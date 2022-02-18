Вчера, 17 февраля, "Зенит" проиграл на своем поле "Бетису" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча запланирована на 24 февраля.
Глеб ответил на вопрос, как он оценивает шансы "Зенита" пройти в следующий раунд Лиги Европы. По его мнению, у петербуржцев есть шансы на успех, несмотря на поражение в первой игре.
"Надо настраиваться на победу, всё возможно, верить в себя, бороться до последней минуты, стараться таких ошибок не допускать и играть на атаку. Я уверен, что моменты будут, просто поменьше своих ошибок и забивать надо, шансы есть в любом случае. Не против "Манчестер Сити" все-таки играют", - заявил Глеб.
Источник: ВсёПроСпорт
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Глеб оценил шансы "Зенита" выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Бывший полузащитник "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб высказался о шансах "Зенита" выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
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