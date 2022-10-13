"Ференцварош" Черчесова снова единолично возглавил группу Лиги Европы благодаря победе над "Црвеной Звездой"

Лига Европы
4-й тур
Группа H
"Ференцварош" 2:1 "Црвена Звезда"
Голы: Захариассен, 23, Ммаэ, 61 - Митрович, 55
4-й тур
Группа H
"Ференцварош" 2:1 "Црвена Звезда"
Голы: Захариассен, 23, Ммаэ, 61 - Митрович, 55
Встреча проходила в Венгрии. Хозяева поля вышли вперед уже на 23-й минуте благодаря голу Захариассена. Сразу после первого тайма сербский клуб сумел отыграться усилиями Митровича, но Ммаэ спустя 6 минут принес победу команде Станислава Черчесова.
Благодаря этому результату "Ференцварош" снова единолично возглавил квартет H в Лиге Европы, обойдя "Монако", уступивший "Трабзонспору".