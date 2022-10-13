"Ференцварош" Черчесова снова единолично возглавил группу Лиги Европы благодаря победе над "Црвеной Звездой"

"Ференцварош" одержал победу над "Црвеной Звездой" в Лиге Европы.

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Лига Европы



4-й тур



Группа H



"Ференцварош" 2:1 "Црвена Звезда"



Голы: Захариассен, 23, Ммаэ, 61 - Митрович, 55

Встреча проходила в Венгрии. Хозяева поля вышли вперед уже на 23-й минуте благодаря голу Захариассена. Сразу после первого тайма сербский клуб сумел отыграться усилиями Митровича, но Ммаэ спустя 6 минут принес победу команде Станислава Черчесова.Благодаря этому результату "Ференцварош" снова единолично возглавил квартет H в Лиге Европы, обойдя "Монако", уступивший "Трабзонспору".