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Мостовой: Миранчука выпускают, когда нужно усилить игру, а в финале этого не требовалось - он заслужил этот трофей

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе "Аталанты" в финале Лиги Европы.
Фото: GETTY IMAGES
"Миранчук заслужил трофей. Он не сыграл в финале, но выступал на турнире, приносил результат. Гасперини решил из уважения выпустить на замену ветеранов. Миранчука выпускают, когда нужно усилить игру, а тут не требовалось. Он абсолютно заслужил этот трофей", - цитирует Мостового "Чемпионат".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл 40 матчей за "Аталанту" и отметился четырьмя забитыми мячами и двенадцатью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока сборной России в девять миллионов евро.

Вчера, 22-го мая, итальянская "Аталанта" одержала сухую победу над "Байером" в финале Лиги Европы со счётом 3:0 - команда Миранчука прервала серию немецкого клуба из 51-го матча без поражений. После 36-ти сыгранных туров бергамаски занимают пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеют в своём активе 66 очков.

Александр Мостовой Аталанта Байер Алексей Миранчук
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