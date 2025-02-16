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Гранат: если бы не достался "МЮ", то "Ростов" в 2017 году прошёл бы в Лиге Европы дальше

Бывший защитник "Ростова" Владимир Гранат поделился воспоминаниями о том, как ростовчане в сезоне-2016/17 выступали в Лиге Европы УЕФА.
Фото: ФК "Ростов"
"Это был очень хороший этап моей карьеры и вообще, наверное, ростовского футбола. Жалко, что эти чувства притупляются. Конечно, воспоминания только положительные. После "Спарты" сразу попался гранд – "Манчестер Юнайтед", но команда выступила достойно на его фоне. Если бы не достался "Манчестер", думаю, мы прошли бы дальше", - приводит слова Граната "РБ Спорт".

16 февраля исполнилось ровно 8 лет домашней победе футбольного клуба "Ростов" над чешской "Спартой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17 со счетом 4:0. Второй матч, прошедший 23 февраля в Праге, завершился вничью со счётом 1:1.

В 1/8 финала "Ростов" встретился с английским "Манчестер Юнайтед": первый матч в России закончился вничью 1:1, а во втором матче в Англии минимальную победу (1:0) одержали манкунианцы, которые в итоге стали победителями Лиги Европы.

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