— Наличие игрока, который может играть на нескольких позициях, плюс, его опыт. Понятно, что возраст будет давать о себе знать, но пока Юрию удается поддерживать себя в хорошем тонусе. Он не дает возможности обсуждать его возраст, — цитирует Малафеева "СЭ".
37-летний Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении. За национальную команду футболист провел 100 матчей и забил два гола.
В нынешнем сезоне Жирков провел 18 матчей и отдал две голевые передачи.
Малафеев — о вызове Жиркова в сборную: он не дает возможности обсуждать его возраст
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов в сборную Россию защитника Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"
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